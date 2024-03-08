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中職／大韓援時代來臨 小龍女有無外籍女孩？「持續努力中」

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
小龍女啦啦隊。記者余承翰／攝影
小龍女啦啦隊。記者余承翰／攝影

味全龍隊啦啦隊Dragon Beauties季外迎接超強新戰力，林襄今天正式穿上小龍女制服亮相，接下來是否還有重磅補強？領隊丁仲緯表示，「大韓援時代」」來臨，球團會評估任何可能，滿足球迷需求。

龍隊今天在台北大巨蛋舉辦開季記者會，小龍女今年已公布的新正式成員，包括林襄以及5位練習生轉正的寧寧、小珍奶、詩雅、沛沛、璦昀，目前編制尚無外籍成員，也是6隊唯一還不曾找過外援的啦啦隊。

對於小龍女是否還有後續補強，丁仲緯表示，「很多球迷有提出不同建議，『大韓援時代』來臨，很多不同的考量、球迷需求都有在評估，還是會評估任何可能，持續努力去滿足球迷需求。」

是否可能在今年就有韓籍啦啦隊女孩加入，他回應：「正在努力當中」，他坦言有幾個人選在洽談，但目前沒有確定的。

李多慧去年助陣猿隊Rakuten Girls，魅力男女通吃，人氣驚人，新球季動向至今尚未「官宣」，各界熱切等待她的落腳處；至於球迷盛傳的富邦悍將隊Fubon Angels，今年棒球場上將有韓籍啦啦隊女孩，但不是李多慧。

啦啦隊 富邦悍將 李多慧

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