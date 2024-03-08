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中職／龍隊開幕戰票價公布 本後1880元滿足「本質迷」

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中職／龍隊公布鋼鐵飛龍主視覺 「天空龍」拚寫紅色王朝

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊2024年主視覺。圖／味全龍隊提供
味全龍隊2024年主視覺。圖／味全龍隊提供

味全龍隊今年以衛冕軍之姿迎接新球季，今天先在台北大巨蛋舉辦開季記者會，活動中公布主視覺，天空龍穿梭於雲彩之間，年度口號則是延續「龍眾一心」。

龍隊球團表示，主視覺設計理念延續「龍眾一心」團結信念，期望凝聚龍隊秉持初衷、齊心一致奮戰不懈，猶如鋼鐵飛龍般堅定信念，振翅翱翔蒼穹，續寫龍隊紅色王朝篇章。

同場亮相全新假日球衣，以紅色為主調呈現熱血鬥志，融合象徵力量與勇氣的龍紋設計，展現對勝利的渴望和追求，以傳統武術服做為靈感，期許發揮如武術般的專心致志，在場上迸發最強戰鬥力。

龍將穿上新球衣亮相，劉基鴻表示，「今年剛好龍年，屬於龍隊的一年，新球衣、新球季，龍魂在胸前，挑戰二連霸。」活動也展示將頒發給選手的冠軍戒指，徐若熙拿著實體說非常漂亮但也很有份量，「像是衛冕軍的責任和榮耀，繼續龍眾一心，打下總冠軍。」

迎接全新球季滿足球迷更多元需求，龍隊攜手王道銀行推出味全龍聯名簽帳金融卡，一次推出五款不同卡面，包含吉祥物威弟猛哥款式與四款不同小龍女組合，享有優先購票權、購票及購物優惠、專屬入場通道與通關禮、天母貴賓包廂預訂等各項專屬福利。

龍隊持續在地深耕，廣邀天母50家熱情商家加入應援店，知名品牌CoCo、勝口味、女娘的店、甜典16號、士東客家莊、On the Road、小黑咖啡、全統西點麵包等店，凡出示2024年味全龍球賽實體票證、電子票證、味全龍會員卡、王道銀行味全龍聯名卡，均可享有專屬優惠。

劉基鴻 味全龍 徐若熙

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