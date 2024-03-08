中職／完美雕像本人只想做18尊 徐若熙還沒買：有點貴

味全龍隊「龍之子」徐若熙的總冠軍賽MVP紀念雕像，完美復刻掀起熱議，徐若熙本人看了也覺得像，最滿意神韻，但被問到會不會買，他害羞笑答還沒預購，「有點貴」。

徐若熙FMVP紀念雕像使用專業3D掃描器，完整紀錄每個毛孔細節特徵，並同時記錄高解析色彩，以1/6比例原汁原味呈現若熙的神情以及動作，搭配發光配件底座，呈現龍之子徐若熙首座FMVP最頂級之收藏品，限量300組，售價8180元。

今天雕像一在台北大巨蛋場內擺放出來，立刻引起媒體驚呼，做工精細，連神韻都完美復刻，雕像背面紀錄徐若熙總冠軍賽兩場登板成績，極具收藏價值。

大受好評的雕像，領隊丁仲緯看了也嚇到，「我看到後想說怎麼這麼像」；徐若熙則指出，「脖子好像有點肥，臉部表情最滿意，下次想做一比一的。」聽聞限量300尊，他笑說：「我本來想說18尊，比較限量啊！」

徐若熙去年扮演龍隊封王功臣，在總冠軍賽第六戰力挽狂瀾，也被視為開幕戰投出大巨蛋例行賽歷史性第一球的最佳人選。

他也表示，一定會想爭取，但前提還是要把自己準備好，「身體沒有大問題，但進度比較慢一點，目前自辦賽還沒投，只有投隊內賽。」他表示官辦熱身賽登板一定沒問題，目前牛棚投到接近40球，「想說練習時把球數拉起來，比賽比較不用擔心量。」