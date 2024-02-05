快訊

國1六車連環撞1男遭包夾慘死 大貨車插入轎車瞬間起火畫面曝光

海外醫學系畢業生取得國考資格 衛福部公布選配新草案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

海外醫學系畢業生取得國考資格 衛福部公布選配新草案

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
衛福部本月初預告訂定，「國外醫學學歷參加醫師考試及臨床實作適應訓練管理辦法」草案。示意圖。圖／聯合報系資料照片
衛福部本月初預告訂定，「國外醫學學歷參加醫師考試及臨床實作適應訓練管理辦法」草案。示意圖。圖／聯合報系資料照片

國內醫學系門檻高，部分學子到海外攻讀醫學系，返台考試再取得醫師資格。衛福部最近預告「國外醫學學歷參加醫師考試及臨床實作適應訓練管理辦法」草案，衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，通過第一階段筆試者，可以分配實習，每年名額約一百名，進入醫院完成實習後，再參加第二階段筆試

醫師法規定，公私立大學或符合教育部採認的國外大學醫學系畢業，並經實習期滿成績及格，領有畢業證書者，得應醫師考試。現行持國外醫學系學歷的畢業生，除了在歐、美、日等九大區域，已取合法註冊醫師或執業逾5年者，可以免持學歷甄試外，其餘必須通過甄試，再參加醫師國考。

衛福部近日預告「國外醫學學歷參加醫師考試及臨床實作適應訓練管理辦法」草案，配合醫師法修法，針對實習規範提升法律位階，管理辦法僅針對西醫師，中醫師、牙醫師不在此限，預告至4月1日，之後發布施行。

根據「國外醫學學歷參加醫師考試及臨床實作適應訓練管理辦法」草案，醫師國考採取兩階段考試，通過後才能取得我國醫師證書。第一段筆試通過後，透過系統，由中央主管機關分發至指定因醫院受訓，若成績同分，則抽籤決定。受訓通過後，再參加第二階段筆試，才能取得醫師證書，並完成後續住院醫師等訓練。

至於國內醫學系畢業生，實習考試規定不同，劉玉菁表示，雖然也是兩階段考試，但是在醫學系六年研讀的期間，會先以學生身分完成（畢業前）實習，實習單位由校內安排，例如台大安排在台大醫院實習等，畢業後才完成醫師高等考試（國考），在執行PGY、專科醫師訓練。

有關外國醫學生實習，由考選部通知衛福部第一階段合格名單，通過者透過選配系統，分發到醫院受訓，由政府單位媒合。劉玉菁說，每年選配名額有限，以西醫師為例，近年每年名額約有一百名，目前幾乎沒有額度不足的問題。

實習 醫學 醫師

延伸閱讀

唐寶寶困境3／深陷就醫難、晚年無處安置二困境 衛福部回應了

資源循環促進法草案研商會砲聲隆隆 環團反對廢棄物更名為廢棄資源

頂大碩班資通訊外加名額增 今年資工招生開紅盤！千人搶考

國考將免奔波勞頓 金大國考電腦試場獲選為準合格試區

相關新聞

海外醫學系畢業生取得國考資格 衛福部公布選配新草案

國內醫學系門檻高，部分學子到海外攻讀醫學系，返台考試再取得醫師資格。衛福部最近預告「國外醫學學歷參加醫師考試及臨床實作適...

犯罪劇迷 2年考取監所管理員

曾蔓蓉前年奪下司法特考監所管理員筆試榜首，卻在準備二試體測時，不慎傷了腳踝，成功近在眼前，卻敗在最後一哩路。所幸，備考過...

邊聽劇、邊讀書 勞逸結合讓她考取監所管理員

曾蔓蓉前年一舉奪下司法特考監所管理員筆試榜首，卻在準備二試體測不慎傷了腳踝，成功近在眼前，卻敗在最後一哩路。所幸，備考過...

金大電腦試場 將可辦國考

國家考試只有少數項目在金門設考場，對金門民眾十分不便，考試院日前評選金門大學電腦試場為國家考試電腦試場準合格試區，預計3...

不想這樣過一輩子！上班族掙扎1年勇敢辭職 拚海巡特考「順利上岸」

曾懷抱警察夢，但一般警察特考連兩次失利，林巧涵認命成了上班族。經過6年多，生活穩定、工作待遇不差，32歲的她仍不免揣想「...

上班族重啟人生 拚上海巡特考

曾懷抱警察夢，但一般警察特考連兩次失利，林巧涵認命成了上班族，雖然生活穩定、工作待遇不差，但卅二歲的她仍不免想「就這樣過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。