海外醫學系畢業生取得國考資格 衛福部公布選配新草案

國內醫學系門檻高，部分學子到海外攻讀醫學系，返台考試再取得醫師資格。衛福部最近預告「國外醫學學歷參加醫師考試及臨床實作適應訓練管理辦法」草案，衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，通過第一階段筆試者，可以分配實習，每年名額約一百名，進入醫院完成實習後，再參加第二階段筆試

醫師法規定，公私立大學或符合教育部採認的國外大學醫學系畢業，並經實習期滿成績及格，領有畢業證書者，得應醫師考試。現行持國外醫學系學歷的畢業生，除了在歐、美、日等九大區域，已取合法註冊醫師或執業逾5年者，可以免持學歷甄試外，其餘必須通過甄試，再參加醫師國考。

衛福部近日預告「國外醫學學歷參加醫師考試及臨床實作適應訓練管理辦法」草案，配合醫師法修法，針對實習規範提升法律位階，管理辦法僅針對西醫師，中醫師、牙醫師不在此限，預告至4月1日，之後發布施行。

根據「國外醫學學歷參加醫師考試及臨床實作適應訓練管理辦法」草案，醫師國考採取兩階段考試，通過後才能取得我國醫師證書。第一段筆試通過後，透過系統，由中央主管機關分發至指定因醫院受訓，若成績同分，則抽籤決定。受訓通過後，再參加第二階段筆試，才能取得醫師證書，並完成後續住院醫師等訓練。

至於國內醫學系畢業生，實習考試規定不同，劉玉菁表示，雖然也是兩階段考試，但是在醫學系六年研讀的期間，會先以學生身分完成（畢業前）實習，實習單位由校內安排，例如台大安排在台大醫院實習等，畢業後才完成醫師高等考試（國考），在執行PGY、專科醫師訓練。

有關外國醫學生實習，由考選部通知衛福部第一階段合格名單，通過者透過選配系統，分發到醫院受訓，由政府單位媒合。劉玉菁說，每年選配名額有限，以西醫師為例，近年每年名額約有一百名，目前幾乎沒有額度不足的問題。