為追夢拚一次？上班族猶豫「砸5百萬赴美讀碩士」 網揪1點：從這看值不值得

面對人生的分水嶺，你會如何抉擇夢想與麵包？一位30多歲的網友發文指出，自己近日成功申請了美國密西根大學的碩士，事後卻又因現實層面感到猶豫，直呼「跳出舒適圈到底值不值得」。貼文發布後引來不少留言，有網友鼓勵他勇敢追夢，也有人提出意見，表示可以從「這點」評估。

一位網友在PTT上以「30歲花500萬唸美碩值得嗎？」為題發文，提到自己目前是30出頭的上班族，年薪勉強到達百萬，工作也算穩定、不愁吃穿，近日為了追求年輕時代的夢想，原PO在衝動之下成功申請美國密西根大學，不過他也列出幾點考量，表示留學2年500萬跑不掉，算上少賺的薪水和原本可做的投資獲利「不知多久才能回本」，除了經濟方面的考量，原PO指出「生活社交圈也要打掉重練」，除了語言的挑戰，同學幾乎都是剛從大學畢業的年輕人，如何融入也是個壓力，讓他反而有點猶豫「跳出舒適圈到底值不值得」，故發文詢問網友：「若是各位鄉民，會選擇義無反顧闖闖看嗎？」

貼文發布後引起廣大迴響，有留言針對他的考量提出建議，「如果是歐洲學校呢？好像比較省」、「一年英國碩比較快」、「不然一年澳碩也可以」、「看念的科系」、「你要考慮的是留學回來後的就業跟年齡」、「要看你的行業」、「挑戰一年畢業吧，經濟有壓力不拼一點的話」、「先賺到退休，50歲去唸會比較安心」、「開一個YT頻道，記錄整件追夢的紀錄，我會斗內你的」。

也有一票人鼓勵原PO實現夢想不嫌晚，「非常值得，有夢就衝」、「可以，人生只有一次」、「去啊，不要等老了再後悔當初沒去」、「看你從什麼角度想這件事，追夢不留遺憾就值，其他面向就很難說」、「你都申請上了，心裡不是已經有答案了嗎」、「英美碩台灣很吃香，可以去念啊」、「四十幾歲的人回你，值得，趁年輕快去」。

不過有網友持反對意見，提到若「畢業後能留下來就值得，回台灣就不值得」，「不值得，因為你留不住美國工作就是無效投資」、「當然不要，又不是美國公民，看你念的科系，畢業還是得回來」、「晚了，現在加入美國能爽的時間不到5年」、「不划算，去國外的都是在洗學歷的多」、「綠卡不是讀博士很難申請到吧」、「要看美國大學畢業能不能找到美國工作」、「唸什麼？能不能唸完後在美國找工作？不然去唸個美碩回台不能說完全沒幫助」。