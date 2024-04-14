美英依舊制霸！QS世界大學學科排名曝 台灣學術評比指標進步、這校表現最好

英國高等教育調查機構QS近日發布2024年世界大學學科排名。根據QS今天提供中央社、聚焦台灣的細部分析資料，台灣的大學院校在學術相關評比指標的表現，較去年進步高達30%。

Quacquarelli Symonds（QS）指出，與去年相較，台灣的大學院校在「H指數」（H Index）的表現進步幅度最大，高達30%。「H指數」用於綜合評估研究人員的學術產出數量及品質；發表量大、但文章被引用次數偏低的研究人員，以及發表量偏低、但文章被引用次數較高者，可能會有相近的「H指數」。

此外，在「每篇文章被引用次數」（Citations per Paper）指標，台灣的大學院校進步13%，在「學術聲望」（Academic Reputation）則進步10%。

不過，台灣的大學院校在「雇主聲望」（Employer Reputation）退步18%，在「國際研究網絡」（International Research Network）則退步8%。QS說明，「雇主聲望」評比參考全球約9萬8000名人力資源與人才管理聘雇經理人的意見。

QS資深副總裁索特（Ben Sowter）分析，台灣的高等教育機構今年表現有顯著進步；在研究影響力相關指標的大幅進展顯示，台灣的大學院校在國際學術舞台的影響力呈上升趨勢。

至於台灣的大學院校在「雇主聲望」和「國際研究網絡」這兩項指標的表現下滑，索特指出，這提醒台灣建立與國際業主更強健連結、增進國際研究多元合作的重要性。

索特並特別提到台灣大學，指出台大追求創新與卓越，是台灣良好學術聲望的明證，且有數個學科持續在亞洲排名前10名。

QS 2024世界大學學科排名評比96個國家地區超過1500所大學院校在5大領域55項學科的表現，是QS世界大學排名的一環。

其中，台大是台灣表現最佳的大學院校，有44項學科參與國際評比，且在「古典研究與古代史」進入世界前20名，在「圖書館與資訊管理」、「藝術史」、「社會政策與行政」、「現代語言」、「社會學」則排名世界前50名。

其他有個別學科排名搶進世界前50的台灣大學院校包括台北醫學大學的「護理學」（第25名）、台灣師範大學的「教育學」（第27名）、政治大學的「古典研究與古代史」（第30名）、高雄餐旅大學的「餐飲旅宿和休閒管理」（第38名）。與去年相較，這些大學院校的相關學科排名都較去年上升或持平。

根據QS提供的資料，在有超過5個學科進入國際排名的台灣大學院校中，台大是唯一整體表現上升的台灣大學院校。

在台大參與國際評比的44項學科中，有18項排名上升、10項下降、13項持平，其餘3項則是今年第一次參加評比，整體國際排名表現較去年進步18%。

此外，台大有32項學科排名世界前100名，數量在亞洲各大學院校位居第9。若比較進入世界排名前200名的學科數，則台大總計有44個學科進入世界前200名，數量與新加坡國立大學、北京大學相同，3所大學院校在亞洲並列第7。

若放眼全球，則QS今年的世界大學學科排名依然呈現「美英制霸」局面：美國的大學院校在38項學科的表現為世界第一，居次的英國則有15項學科的表現在全球奪冠。