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打擊新興犯罪 警大規劃成立數位科技偵查研究中心

中央社／ 台北12日電

內政部長林右昌今天說，數位犯罪日新月異，警察教育必須與時俱進，警察大學也規劃成立「數位科技偵查研究中心」，以培育及提升警察幹部的科技偵查、數位鑑識與資安的專業能力。

林右昌透過新聞稿表示，因應網路資訊與人工智慧的快速發達，數位犯罪日新月異，像是投資詐欺、網路洗錢、勒索軟體、深偽影像詐騙層出不窮。

林右昌說，警察教育必須與時俱進，要求中央警察大學加強學生科偵教育訓練外，也應精進犯罪趨勢，像是加強虛擬貨幣洗錢、資安事件調查及暗網分析等課題教學，增加智慧警政與科技偵查教學量能。

林右昌指出，警察大學也在今年提出「因應新型態犯罪提升教學量能計畫」，並獲得行政院新台幣2億6000萬元經費支持，有助全面提升科技犯罪偵查知能及偵辦量能。

林右昌表示，為落實推動「因應新型態犯罪提升教學量能計畫」，警察大學將擴大建置先進科技偵查教學場域及設備，像是建置加密貨幣金流追蹤系統、深偽影像分析系統、擴增數位鑑識專業教室，充實師資教材，全方面提升科技偵查人才培訓。

林右昌說，同時警大也規劃成立「數位科技偵查研究中心」，以培育及提升警察幹部的科技偵查、數位鑑識與資安的專業能力，未來將實質協助維護治安諮詢及破案效能。

林右昌表示，警大也規劃「智慧警政暨科技偵查考察團」，並舉辦「科技偵查教學研習」及「智慧警政研習」系列工作坊，安排「科技與網路犯罪偵查課程雙師教學」邀請實務界專家講授犯罪偵查實務作業，例如無人機如何廣泛應用交通場勘及犯罪偵查，與善用AI人工智能系統，精準辨識深偽影像、路徑追蹤及人臉真偽。

林右昌強調，警大是國內培育警察幹部的搖籃，應突破侷限與時俱進，積極培育學生科技偵查專業能力，使學生畢業後投入職場時能學以致用，有效打擊新型態的數位科技犯罪，維護社會治安。

林右昌 網路 警察

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