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台學者論文衝篇數 引用數落後

聯合報／ 記者馮靖惠／台北報導

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全球有兩萬八千所大學，彼此競爭激烈，各大學發表的論文數愈來愈多，台灣也不例外，然而台灣的國際排名卻反而落後，每年進入世界科學家排行榜的學者更是「稀有」。學界直言，政府投入的高教資源不足，大學教師薪水又低，導致大家必須爭取論文獎勵金，然而只重視「量」（發表篇數），忽略「值」（論文貢獻），產出的論文不具有研究影響力，已成隱憂。

近期有兩個世界科學家排名公布，幾乎被台灣的大學草草帶過，一個是科睿唯安（Clarivate）推出的「高被引學者（Highly Cited Researchers）」，大陸中科院超越美國哈佛大學，擁有全球最多人次的高被引學者，共二七○人次上榜，哈佛大學則有二三七人次入榜，第三是北京清華大學七十八人次，台大僅六人次入選。

另一個科學家排名是美國史丹福大學「全球前百分之二頂尖科學家」（World's Top 2% Scientists）。去年約廿一萬名科學家入選，台灣有一四四七名學者進入「終身科學影響力排行榜」，台大三○八人（含台大醫院）最多，但相較全校教師數占比不高。香港城市大學約兩百名教研人員入圍，占全校教師四分之一，遙遙領先台灣所有大學。

被譽為「高熵合金之父」的清大材料科學工程學系講座教授葉均蔚表示，這兩項排名都是分析學者發表論文後被引用的數據，藉此排序不同學者的科學影響力。原創性論文的作者及早期發展的作者影響力自然大。

實際上，政府和學術單位雖將論文引用數當作「參考」數據，但審查教師升等、聘用或獎勵時，主要還是在算論文的篇數。

多次入選「高被引學者」的台大化學系教授陳浩銘說，要提升研究論文引用數或高被引篇數，前提是做出有影響力的研究，但多數台灣學者較少致力於「創新」或「前瞻」的研究，導致引用數很難往上拉。

台大醫院 教師 科學家

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