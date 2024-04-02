台灣人害台灣人？台生揭留學現況嘆「冷漠」 一票苦主點頭：反而陸生更友善

大部分留學生在異國他鄉都會互相照應，不過在國外遇到「同鄉人」，有時反而不是一件好事？近日有網友分享，自己到國外留學後，切身體會到在異地的台灣人比較冷漠，對該現象感到不解的原PO也向其他台生詢問：「這是普遍如此嗎」。見此，不少苦主現身哀嘆：「你有聽過一句話嗎？老鄉老鄉，背後開一槍」、「比較熱心的反而是大陸人」，不過也有留學生表示「感覺還是要看人」。

一位網友在Dcard上發文，表示自己留學前就聽說「在國外的台灣人比較冷漠」，但直到自己出國讀理工，才感受到這個說法的真實性。原PO指出，台灣人在國外很少互相交流，如果問問題或聊個一兩句，對方可能會回答，但幾乎不會主動搭話，平時只會有兩、三個台灣人聚在一起，群組更是一片安靜，「不像在台灣時的高中、大學群組，每天響個沒完」。喜歡聊天的原PO感嘆，自己反而和印度、大陸、美國人比較有話聊，他也對這個現象感到不解，向其他留學生提問：「這是普遍如此？還是剛好我遇到這樣的一群台灣人，所以樣本有偏差？」

貼文曝光後，不但有許多網友認同原PO，更吸引一票「苦主」留言，直呼「在國外想交台灣朋友的多半都是想尋求你的幫忙，然後用完即丟，根本不是朋友，冷漠是被傷害過才不想深交的」、「覺得一開始是因為對方人生地不熟，有利用價值才會跟我們聚在一起，但有事不會互相幫忙」、「在國外，會害台灣人的幾乎都是台灣人」、「原本以為在國外遇到台灣人會很開心，結果反而被暗算，害得工作差點沒了」、「同意！只有有求於你才出現，假裝是朋友，等到你需要他時就消失，反而外國友人真的是互相幫忙比較多」、「你有聽過一句話嗎？老鄉老鄉，背後開一槍，我是蠻有體會的」。

也有人指出，和台灣留學生相比，陸生反而更好相處，「人正在美國留學，比較熱心的反而是大陸人」、「寧可信大陸人，也不願意相信台灣人」、「真的，很多時候大陸人反而比較乾脆直爽，幫忙就盡全力幫，喜歡就喜歡，不要就不要，相處起來反而比較輕鬆」、「我覺得不管到哪國，國外年輕一輩的大陸人，普遍比年輕一輩的台灣人友善很多」、「遇到的台灣人都好難交流，基本上還是都跟大陸朋友玩多」。

不過也有留學生分享和其他台生相處的經歷，表示不應以偏概全，且交朋友和國籍無關，主要還是看價值觀是否相符，「我目前遇到的台灣人都很好欸，出去吃飯或是逛超市的時候都會順道帶我一起」、「感覺還是要看人，我同屆快十個台灣人，大家都相處得很好」、「可能每個人感受不一樣，不過我沒有感覺到非台灣人比台灣人好交流」、「我覺得朋友不用分國籍耶，我不想硬跟不合的台灣人混在一起，一樣也不會去貼不合的當地人，本來就是看好不好聊、價值觀合不合來交朋友的吧」。