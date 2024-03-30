清華大學首屆醫學生 21人完成在校學業披白袍

國立清華大學首屆學士後醫學系21名學生完成在校學業，將到醫院實習，今天由師長為他們披白袍、掛聽診器。有學生說，會秉持成為醫生夢想，照顧弱勢病患，造福社會。

清華大學醫學系26級（2026年畢業）白袍典禮今天舉行，由校內師長及臨床醫學教學醫師為學生披上白袍、掛上聽診器。

清華大學校長高為元致詞表示，衣服不只是布料及鈕扣，還有其功能性及代表性，相信醫學生披上白袍後能激發責任感，也帶給病患信任感與安全感。

清華大學生命科學暨醫學院長高瑞和表示，今天起學生們應視自己為專業「準醫生」，準備扛起更多責任。披上白袍後將從年少的心轉換成憐憫心、助人的心及愛心。

清華學士後醫學系主任周宏學指出，清華學生將到林口長庚紀念醫院、台北國泰綜合醫院實習2年，2家醫院皆是醫學中心級教學醫院，能提供系統性臨床教學。

清華學士後醫學系學生曾縉睿說，進到清華大學學士後醫學系就讀前，曾擔任治療師，協助病患恢復健康，一直懷抱成為醫生的夢想，希望自己能衝在最前線，照顧弱勢病患，造福社會。

清華大學今天發布新聞稿表示，清華學士後醫學系第1屆學生於2022年入學，學士後醫學系跟一般6年制醫學系不同，學生入學前已具備學士學位，並通過生物、化學等科目的入學考試，分為2年在校學習、2年醫院實習，4年即可完成學業。