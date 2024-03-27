黃仁勳談「韌性」特質促成功 香港頂大前校長喊話父母：別怕讓孩子吃苦

亞太堅韌研究基金會、台灣大學今天共同舉辦「人才永續的考驗：頂尖大學準備好面對國際競爭了嗎？」座談會，邀請航太工程學家、前香港科技大學校長史維、富邦董事長蔡明忠與台大校長陳文章對談。主持人以近期輝達（Nvidia）執行長黃仁勳承受苦難說，問及三人如何面對人生中的困境。史維說，對自己高期望的人，就不會容許自己沒有韌性，這需要不停練習。

黃仁勳日前鼓勵學生，從地表最傑出的學府之一畢業，可能自然會提高畢業生對未來的預期，但這反而可能阻礙成功，「有非常高期望的人，韌性都非常低，而遺憾的是，在成功之路上，「韌性很重要」，鼓勵學生要學習承受苦難。

史維說，他剛進清華大學的時候，覺得課程很枯燥，當時感到很茫然，後來不停地看書、接觸不同領域興趣尋找方向。他認為，如果對自己有很高期望的人，就不會容許自己沒有韌性。他也認為，孩子缺乏韌性，很常是父母造成，不該太怕讓孩子吃苦。

蔡明忠說，他的看法跟史維一樣，人最忌諱眼高手低，不願一步一步來。至於他的人生中是否有什麼苦難，他提到，大家都知道他是台大畢業，但是不知道其實他當時其實沒考到台大，而是考上東海。

蔡明忠說，他考到東海的時候很高興，因為可以離家去外面住宿，對當時的他來講很珍貴，但他爸爸很失望。他也提到自己也怕兒女受苦，希望多幫兒女的忙，但這些確實都不對，過去他常常講自己成功的故事，未來他得提一些失敗事蹟。

陳文章則說，他小時候覺得只要認真唸書、考試考得好，就是個成功的人，直到後來上高中住宿、大學修課才知道，跟室友、同學相處也很重要，不是只管好自己的課業就好。

他還提到，常常接到業界詢問如何評估一個人才，他的回應是，專業能力、解決問題能力、協調能力、未來潛力，以及假設該學生再回到實驗室會不會想再收等等，都是評估關鍵。