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新北、輔大簽署課程合作備忘錄 高中生可跨域選讀

中央社／ 新北22日電
新北市府今天與輔仁大學簽署課程合作備忘錄，結合民生學院、織品學院、創新跨域學院及教育學院，開4大類課程讓高中生選讀；不但實作也培育設計思考、創意發想和運動議題。圖／聯合報系資料照片
新北市府今天與輔仁大學簽署課程合作備忘錄，結合民生學院、織品學院、創新跨域學院及教育學院，開4大類課程讓高中生選讀；不但實作也培育設計思考、創意發想和運動議題。圖／聯合報系資料照片

新北市府今天與輔仁大學簽署課程合作備忘錄，結合民生學院、織品學院、創新跨域學院及教育學院，開4大類課程讓高中生選讀；不但實作也培育設計思考、創意發想和運動議題。

新北市府教育局長張明文今天與輔仁大學校長藍易振簽約，將由輔大開出4大類型假日課程，供新北市高中生線上學習與實體上課，以培養實作、思考、發想跨域人才。

中等教育科長吳佳珊告訴中央社記者，民生學院結合食安議題，從食品科學、食品營養角度開實作體驗課程，運用3D食物列印機技術，製作精美食品，引導學生探究與實作、發想，瞭解食品產製過程與內涵。

教育局說，設計思考與創意發想是另外2大類型課程，結合永續發展、兒少生活、高齡生活、智慧醫療、藝術治療等5大議題。

第4大類型為運動議題，則包含運動醫學、運動科學與運動管理3大面向。介紹國手飲食攝取與營養增補、心理壓力調節，與情蒐科技提供有效技戰術分析等，供學生探索未來生涯。

張明文致詞表示，現在的教育是跨域多元，從做中學、也從學中做。輔大有許多資源提供新北各高中使用，有助於高中在校訂必修課程、多元選修、自主學習、學習歷程檔案的質與量。

藍易振表示，輔大是綜合性大學，與新北市合作分享校內豐富師資與課程，可幫助高中生探索未來學系與生涯，並吸引優秀學生就讀輔大。

教育局說，相關修習資訊可在新北市「高中與大學共創學習媒合平台」查詢。

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