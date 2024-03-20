清大啟動傑出人才發展基金獎勵 教授每年加薪20至50萬

為延攬優秀人才、激勵教師學術表現，清華大學設立「傑出人才發展基金」，最近得到海內外重要捐款。校長高為元表示，基金募款有成，近期可達14億元規模，將在下個月首度針對校內學術表現傑出的教師發出研究獎勵金，等於為全校超過三分之一的教授依學術表現每年加薪20至50萬元。

高為元前年出任清華大學校長後，提出五大發展策略，其中之一就是建立以人為本的研究環境，設立「清華傑出人才發展基金」。目標是要透過募款、產學合作等自籌經費，投入永續基金，以投資收益用於長期獎勵學術表現傑出的教師。

高為元認為，要建構優質的學術研究環境、提升教學品質、因應國際競爭，人才是一切的根本。他希望透過傑出人才基金的獎勵來攬才留才。

清大指出，設立「傑出人才發展基金」的構想也得到許多校友與企業的支持。一位不願出名的海外校友去年就捐款2000萬元，其中1000萬元指定投入傑出人才發展基金。這位校友最近更決定捐款3億元，其中2億元投入傑出人才發展基金；其餘則用於設立研究生獎學金、人社院華語文教學發展、資助藝術學院學生展演及海外交流、運科系體育發展基金等。

清華大學研發長邱博文表示，「傑出人才發展基金」以永續經營方式運作，運用捐款、產學合作回饋、基金孳息等自籌收入投資收益，每年可撥出高達7000萬至8000萬元，用於延攬優秀教師或獎勵現任在學術研究領域表現傑出的教師。

清華傑出人才發展基金學術研究獎勵去年秋天首度開放申請，各學院教師申請相當踴躍，將於今年4月公布結果，預計全校將有超過3百多位教師獲得獎勵。未來基金規模逐步擴充，獲獎勵教師人數及獎勵金額也可望再提升。

根據清華大學傑出人才發展基金學術研究獎勵辦法，獎勵指標除了重大研究突破、期刊論文發表之外，還包括著作學術專書、擔任頂尖期刊主編或重要國際學術組織職務、獲頒國際重要研究獎項、主持大型研究計畫、主辦國內外重要學術會議、主辦大型展演、參與國際競賽等多元指標，全方位激勵教師的學術表現。

清大表示，為活化校務基金的財務運作，清華大學2012年即成立永續基金，基金規模目前已達32億元，由計財系教授兼科管院長林哲群主導投資策略，專業基金管理人依策略操盤，績效十分亮眼。近兩年的投資報酬率分別為4.8及5.4%，年均收益約1.45億元。

清華大學去年成立校友服務及資源發展處，更有效整合校內外資源，投入校友服務與募款工作。2022至2023每年平均募款金額達7.6億元，今年迄今已入帳與承諾的捐款總額已達4.6億元。