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為何家世背景好的小孩「都不念電資」？過來人揭殘酷真相

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇，為何家世背景好的，一般不會選讀電資系當工程師？示意圖／Ingimage
一名網友好奇，為何家世背景好的，一般不會選讀電資系當工程師？示意圖／Ingimage

理組學生畢業就職後，可以獲得較高的薪資待遇，吸引不少人學生選擇理組就讀。不過，一名網友發現，就讀電資系的學生，家庭背景似乎都很普通，若家庭背景好的，似乎都選擇法律、商管等科系，好奇為什麼有這樣的情況？貼文一出後，也引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「為什麼家世背景好的一般不會選電資當工程師？」為題，指出自己在台大的觀察，發現電資系學生的背景大多普普，頂多小康家庭，但家裡很有錢的幾乎都選擇法律或商管科系，若是醫生世家，也會選擇醫牙，好奇是什麼原因讓有錢人家小孩不想唸電資？

貼文一出後，多數網友認為，選商管法是為了要繼承家業，紛紛表示「法律商管才能發揮高層人脈的最大價值啊」、「因為有背景在醫牙法商會很吃香，念電資就虧了」、「家裡很有錢大多經商，要繼承家業當然念商管法最好，又輕鬆又相關」、「有背景跟人脈，讀法商賺得更輕鬆」、「商管超級好讀，加上有背景根本勝利到不行」。

此外，也有不少同樣就讀電資系的過來人感慨，紛紛回應「要是我家有錢才不會來唸這個==」、「窮人才選科系，有錢人選興趣」、「讀電資就是為了以後收入，家裡有錢的話除非很有興趣，根本不用管未來收入，找有興趣的就好」、「講白了我就是低收入戶，沒得選早就認命了」、「有錢過得是生活，沒錢過得是生存」。

台大 科系 薪資

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