快訊

測試飛機輪圈未戴安全帽爆頭亡 台南輪圈工廠停工、罰鍰30萬

趕快備份！LINE最多人愛用1功能7月真的消失 網傻眼狂轟：先砍VOOM好嗎？

福原愛、江宏傑官司有大進展！雙方明天東京召開記者會 搶人大戰盼解決有望

40歲月薪3萬 他問重考電機系划算嗎？網指1點搖頭：有更好的選項

聯合新聞網／ 綜合報導
一位網友好奇，若是40歲時月薪還是3萬元，選擇重考大學電機系，會不會獲得更好的職涯發展呢？示意圖。圖／Ingimage
一位網友好奇，若是40歲時月薪還是3萬元，選擇重考大學電機系，會不會獲得更好的職涯發展呢？示意圖。圖／Ingimage

近年科技產業在台灣掀起一股旋風，相關科系也成為考生趨之若鶩的目標。對此，一位網友發文詢問，若是直到40歲時月薪還是3萬元，是否該選擇重考大學電機系，以換取更好的職涯發展呢？貼文一出便引起許多網友討論，不少人直言這個年紀已經太慢了，也有網友分享其他可行的選項。

原PO在PTT上以「月薪三萬重考電機系比較划算嗎」為題發文詢問，假如40歲時仍領3萬月薪，退休之前的薪資漲幅大概也有限，在這種情況下，若是重考電機系再就業是否會更划算？原PO認為，雖然重讀的四年間需要花錢，但畢業後月薪一定超過3萬元、就業前景也更好，因此想了解這個選項可不可行。

許多網友認為，40多歲對許多公司來說都太大了，很難被錄取，「肝不行了」、「講得好像44歲電機系畢業好找工作一樣」、「不會…年紀太大了」、「主管看到年紀比自己大，但能力比自己菜的幾乎都會刷掉，各行各業都一樣」、「千萬不要，科技業會看年紀的」，不過也有人分享自己的成功經歷，「很划算的快去，我45歲考的，現在月薪只能說一個舒服、cp值爆表，相信自己，加油」。

有網友則不解，超過3萬月薪的工作其實並不難找，「明明很多服務業正職都超過3萬5、月休八天」、「超商上夜班都有超過3萬好嗎」、「不太懂堅持在3萬工作的理由」、「做吃的隨便都超過3萬」。

還有人分享，若是要補學歷，有其他比電機系更適合的科系，「去考後醫、後中吧」、「考醫學系吧，電機系一堆中年失業的」、「不如牙醫」，也有網友提供可行的轉職選項，「做長照月薪翻倍」、「水電，板模做起來啊，不要碰焊接的就好了，老師傅們也很願意教」、「如果住北部，可以試試跑外送，月薪可以超過6萬」、「年紀爆了，考個國營雇比較實際」。

大學考招 月薪 科技業 科系 薪資

延伸閱讀

大學藥學系分4、5與6年制！課程差在哪、如何選校系？業內人士親揭密

台大甕仔雞落跑了？社團學生急宣布課程延期 尋雞文爆紅後竟現驚人巧合

她被科技公司主管嗆「企業不愛用台大」 知情人曝1關鍵有差：確實沒優勢

電資科系近幾年超熱門？ 網曝事實：高中生有「資訊落差」

相關新聞

40歲月薪3萬 他問重考電機系划算嗎？網指1點搖頭：有更好的選項

近年科技產業在台灣掀起一股旋風，相關科系也成為考生趨之若鶩的目標。對此，一位網友發文詢問，若是直到40歲時月薪還是3萬元，是否該選擇重考大學電機系，以換取更好的職涯發展呢？貼文一出便引起許多網友討論，不少人直言這個年紀已經太慢了，也有網友分享其他可行的選項...

大學招生季到來 台科大拍片解密系所就業出路

大學招生季到來，許多學生還在思考如何挑選校系，台灣科技大學近日推出系所就業出路影片，邀請畢業5到10年內的學長姊分享工作...

台大甕仔雞落跑了？社團學生急宣布課程延期 尋雞文爆紅後竟現驚人巧合

「雞」不可失，保命要緊！近日台大社團甕仔雞社突在臉書宣布，因為社團飼養的甕仔雞走失了，因此社課必須延期，同時還附上雞的照片，盼校內有看到的學生可以一起協尋。300多字尋雞文經校友轉貼後引...

她被科技公司主管嗆「企業不愛用台大」 知情人曝1關鍵有差：確實沒優勢

在多數人的印象中，高學歷的光環對於日後求職大有幫助，但近日有網友卻聽聞「企業都不愛用台大」的論點，由於感到懷疑，因此詢問眾人「企業對台大人印象這麼不好嗎？」。文章一出，不少網友持反對意見「不是台清交，很多科技公司就直接刷掉了」，「用不起跟不愛用是兩回事吧」，但也有網友認為是事實。...

大缺工！雲林校園徵才職缺暴增二千多個 這產業職缺最多

雲林科技大學今天舉辦就業徵才博覽會，現場釋出9800個職缺，比去年多出2千多個，其中逾半數職缺都是科技業，勞動部勞動力發...

紅火蟻如何在水面結筏？清華大學推翻表面張力說

當洪水淹沒紅火蟻的蟻巢時，螞蟻會抱團漂浮在水面上結筏。這種獨特的生物結筏現象在過去被認為是表面張力所致，也因為很像早餐穀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。