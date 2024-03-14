40歲月薪3萬 他問重考電機系划算嗎？網指1點搖頭：有更好的選項

近年科技產業在台灣掀起一股旋風，相關科系也成為考生趨之若鶩的目標。對此，一位網友發文詢問，若是直到40歲時月薪還是3萬元，是否該選擇重考大學電機系，以換取更好的職涯發展呢？貼文一出便引起許多網友討論，不少人直言這個年紀已經太慢了，也有網友分享其他可行的選項。

原PO在PTT上以「月薪三萬重考電機系比較划算嗎」為題發文詢問，假如40歲時仍領3萬月薪，退休之前的薪資漲幅大概也有限，在這種情況下，若是重考電機系再就業是否會更划算？原PO認為，雖然重讀的四年間需要花錢，但畢業後月薪一定超過3萬元、就業前景也更好，因此想了解這個選項可不可行。

許多網友認為，40多歲對許多公司來說都太大了，很難被錄取，「肝不行了」、「講得好像44歲電機系畢業好找工作一樣」、「不會…年紀太大了」、「主管看到年紀比自己大，但能力比自己菜的幾乎都會刷掉，各行各業都一樣」、「千萬不要，科技業會看年紀的」，不過也有人分享自己的成功經歷，「很划算的快去，我45歲考的，現在月薪只能說一個舒服、cp值爆表，相信自己，加油」。

有網友則不解，超過3萬月薪的工作其實並不難找，「明明很多服務業正職都超過3萬5、月休八天」、「超商上夜班都有超過3萬好嗎」、「不太懂堅持在3萬工作的理由」、「做吃的隨便都超過3萬」。

還有人分享，若是要補學歷，有其他比電機系更適合的科系，「去考後醫、後中吧」、「考醫學系吧，電機系一堆中年失業的」、「不如牙醫」，也有網友提供可行的轉職選項，「做長照月薪翻倍」、「水電，板模做起來啊，不要碰焊接的就好了，老師傅們也很願意教」、「如果住北部，可以試試跑外送，月薪可以超過6萬」、「年紀爆了，考個國營雇比較實際」。