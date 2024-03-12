半導體業大缺人！陽明交大赴史丹佛、柏克萊 促人才回流

國立陽明交通大學校長林奇宏上周赴北加州矽谷地區攬才，期望赴美留學的畢業生畢業後能返台，為半導體業貢獻科技才華。校方指出，不僅科技業缺才，國內大學也面臨師資高齡問題，以陽明交大為例，編制內教師約58%都在50歲以上，此時最需青壯年人才，但高教持續縮編，恐衝擊高教與產業競爭力。

為此，林奇宏攜同副校長李鎮宜、產創長黃經堯日前赴美，與駐舊金山台北經濟文化辦事處科技組組長蔡孟勳，一同前往史丹佛大學及加州柏克萊大學，和40多名台灣留學生對談。

陽明交大表示，除說明政府目前正在推動的晶創計畫外，主要期盼該批台灣人才能鮭魚返鄉，替台灣科技與高教注入新活力。蔡孟勳也指出，國科會推動2030跨世代年輕學者計畫、外籍高階人才來台實習試辦專案，教育部也設有玉山學者方案，盼吸引海外學人歸國。

「期望我們這一代能交棒給年輕人。」林奇宏表示，90年代台灣正值高教擴張期，自己當年就是90年代返國任教，但2000年後留學歸國人數逐漸減少，90年代回台的學者又已屆退休年齡，苦無下一帶接棒。年輕人有很豐富的才華和創造力，現在正值台灣關鍵時刻，很希望能促成鮭魚回流，延續台灣的優勢。

李鎮宜也說，陽明交大今年獲台積電大力支持成立半導體工程學系，除培育具有專業基礎能力的大學部學生外，也銜接後續的研究所教育，提供半導體科技產業發展所需求的高階研發與領導人才，同時透過與國際接軌的學術交流平台及業界資源的挹注，與世界知名大學共同培育下世代半導體製造的多元人才。

本次陽明交大美國行，主要為參加北加州陽明交大校友會成立大會，另特別安排與灣區兩名校學生座談與當地企業參訪，期望厚植台灣人才庫。