不如當工程師？2024醫學系熱門度下滑 專家：具3特質適合從醫

113學測成績公布，今年，學測六項科目的五標沒有大幅變化，但，高中生心目中的熱門科系卻有所改變。大學問網站發布的「百大科系熱門排行榜」中，多間頂大的醫學系排名降低，到底醫科不如往年熱門的原因是？成大校長沈孟儒指出，除了和Z世代主張工作觀不符合，還有這個現實因素，可能讓不少理組學生認為當工程師比醫生更好。也因此，除了成績，專家建議，最好有這些特質專長的學生，念醫科會比較適合與開心。

以往，醫學系做為錄取分數高的頂尖科系，總是備受關注。但，在2024年「高中生最愛百大熱門科系」中，多間頂大醫學系的排名不如往年。台大醫學系從第17名變成第26名，而國防醫學系和成大醫學系甚至跌出百名外。

在產業快速變化和AI蓬勃發展的時代下，哪些因素讓醫學系跌落神壇，不如以往熱門？而成大校長沈孟儒也點出三項適合念醫科的特質，希望更多對「與人互動」有興趣的年輕學子，加入醫學行列。

醫科下降，但藥學反而熱門度提升

根據大學問的數據，歷年來，醫藥衛生學群因為具備國考認證專業，總是非常熱門。不過，今年醫藥衛生學群內的熱門度排名卻有所改變。總是第三類組大熱門的醫學系，今年包括台大、成大、國防醫等大學的醫學系，排名皆下滑。

而藥學系熱門度則明顯增加，因著大型連鎖藥妝店開缺增加，畢業生出路多元，不只北醫、陽明交大等傳統藥學系大熱門，連技職體系的嘉南藥理大學、大仁科大等校的藥學系，也擠入科大熱門學系的前40名。

技職體系的嘉南藥理大學（圖）、大仁科大等校的藥學系，也擠入科大熱門學系的前40名。取自嘉南藥理大學

工時長又風險高，醫師工作不如以往熱門

究竟為什麼今年醫學系熱門度降低？

沈孟儒認為，醫學系熱門度變化反映出「時代已經改變了」，包括產業生態、學生選系價值觀都正翻轉中。

在接任成大校長前，沈孟儒曾任成大醫學院副院長和成大醫院院長，在教學和臨床兩端有豐富經驗的他觀察，醫師工作的特性，可能讓現代學生對醫學系望之卻步。

「當醫師就是沒日沒夜，真的很辛苦，」作為婦產科醫師，沈孟儒對於醫師的長工時深有所感。他回憶自己在住院醫師時期，一個月就要值15天的班，即使休假期間，病人若有緊急狀況，仍要趕往處理。醫師工作和個人生活較難明確切割，不符合時下年輕人希望下班就是「個人時間」的工作期待。

另外，長庚醫療體系醫學教育研究中心主任簡榮南也提到，醫療攸關人命，容錯率相較其他行業低。同時，醫療行為具有一定程度的風險，若缺乏良好的醫病溝通，可能衍生複雜的醫療糾紛。

簡榮南還觀察到，近年醫病關係改變，因為資訊取得容易，病人不像20、30年前信任醫師，在診間，會遇到病人拿著網路資訊，看診過程像在考問醫師。醫師在社會的地位不如以往，可能也是年輕學生不想讀醫學系的原因之一。

產業選擇多元，「助人」不一定要當醫師

除了醫師工作的特性，產業大環境的變化，也讓醫學系相對不若以往地占盡優勢。

沈孟儒回想自己從醫的初衷，就是希望能幫助人，但他卻發現，醫師多半是一個病人、一個病人診療，但其他產業，例如科技業，若有新技術發明，一次就影響全球幾十億人。因此，年輕學子若有助人熱忱，也可能優先考慮其他「影響力較易擴散」的產業。

而從現實面的收入來看，現在台灣半導體產業發展正盛，高階工程師的收入甚至比醫師高，也不用承擔人命風險，變成許多理組學生更理想的職涯領域。

即使當醫師要犧牲假日、承擔風險，但沈孟儒仍認為醫師工作非常有價值。因為人在生病時總是最脆弱的，將病人從病痛中救拔出來，「這個成就感真的無可比擬，」沈孟儒感性地說。

對懷抱「醫師夢」學子的三項建議

沈孟儒建議有三項特質的學生投入醫學領域。 首先，要喜歡與人互動。僅示意圖，與新聞當事者無關。圖／Ingimage

對於仍懷抱醫師夢的年輕學子，沈孟儒坦言，「當醫師真的很辛苦，要有熱忱才走得長遠，」因此，他建議有三項特質的學生投入醫學領域。

首先，要喜歡與人互動。不像工程師多數時間面對電腦程式、機台等工具器械，醫師的工作就是面對人。尤其在資訊發達的現代，診間病人會帶著許多片段或錯誤的訊息，醫師就必須用淺顯易懂地提供專業建議。

不只病人和家屬，醫師還要與醫院的照護團隊溝通，護理師、醫檢師、營養師、治療師等，才能整合各專業，提供病人優質的醫療照護。

第二項建議是，念醫科的學生要有強健的心理素質。醫療行為一定有風險，每種藥物、療法在不同身體和情況下，都會產生不同結果。沈孟儒以園丁比喻醫師，園丁可以細心灌溉、除蟲，幫助植物生長，但園丁卻無法決定天氣變化與四季遞嬗，因此，接受不盡人意的結果和挫折也是醫師重要的心理素質。

最後，沈孟儒也強調，在科技變化快速的時代中，醫師專業內容也更新快速，以前教科書可能20年一次變動，現在三年，甚至幾個月就會有新藥物新療法出現，因此醫師必須要具備「終身學習」的能力，才能結合AI科技技術，讓醫學專業能力與時俱進，創造病人最大福祉。

醫學教育很漫長，不光是18歲的這一場戰役

很多人誤以為醫學系畢業就可以直接當醫師，沈孟儒強調，「醫學教育的學習過程很長，」大學醫學系只是最基本的學習，畢業後的PGY和住院醫師等臨床訓練，反而是更重要的部分。因此，他鼓勵學生，學測這場18歲的戰役只是一個起點，未來的學習是漫漫長路，仍要繼續耕耘努力。

（本文出自2024.03.04《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）