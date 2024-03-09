出國留學曾不敢說英文！他如何在澳洲拿博士 成高教台灣之光？

今年2月上任的天主教輔仁大學校長藍易振，過去長期在澳洲高等教育體系服務，曾擔任西雪梨大學副校長；很難想像，當年藍易振剛到澳洲留學時，曾一度不敢開口說英文，他究竟是如何克服語言關卡，取得博士學位，進而成為澳洲高教界職位最高的華人？

許多人對大學校長的既定印象，就是求學過程一帆風順的「人生勝利組」；不過，這種看法，似乎無法套用在藍易振身上。

高中畢業那年，藍易振未能考上大學，不想重考的他，決定入伍當兵。由於家中從事個人電腦零組件代工、出口生意，因此，21歲退伍那年，藍易振聽從父母建議，出國學英文，打算學成歸國後，幫忙經營家中事業。

笑稱自己國高中學的英文，早在兩年服役期間忘光，1991年7月，藍易振剛到澳洲讀語言學校時，幾乎處於「有口難言」狀態。

想搭火車，卻不敢開口用英文買票

喜歡彈吉他的藍易振，當時為了買把吉他給自己當生日禮物，找到一家距離住處須搭三站火車的樂器行，想買火車票，卻又不敢開口說英文，最後竟選擇徒步前往，在地圖輔助下，沿著鐵軌旁小路，連續走了一個多小時，才抵達樂器行。

為加強說英文信心，藍易振每次開口前，都會在筆記本上，寫下要講的內容，至少讓自己能因應購物、用餐等情境，加上逐漸習慣語言學校的教學方式，經常在課堂上發表簡報，經驗多了之後，自信也隨之增加。

原本打算讀完一年語言學校就回台灣的藍易振，在課程結束後報考雅思（IELTS），結果發現，自己的成績，足以申請澳洲的大學，因此決定繼續升學。

那時，雖然藍易振獲得西雪梨大學資訊管理系錄取，他卻有些擔憂，不敢直接入學，「你想想看，我在台灣只有高中畢業，大學是什麼樣子，對我來講是一片空白，連大學校園都沒進去過，我有點惶恐，就先保留學籍。」

深耕感興趣的領域，獲得機會直升博士班

後來，藍易振選擇就讀雪梨理工學院，針對商業程式開設的兩年制課程。服兵役前，曾在補習班學習COBOL程式語言的他，對相關領域興趣濃厚，於雪梨理工學院求學期間，還在新南威爾斯州的COBOL程式設計比賽中，拿下第一名。

雪梨理工學院的歷練，讓藍易振對自己更有信心，之後便以插班方式，進入西雪梨大學，從大二讀起，並以前三名的成績畢業，取得繼續攻讀「榮譽學士」的資格。

所謂「榮譽學士」，是讓成績優異的大學畢業生，用一年時間修課、做研究、撰寫論文，前兩名畢業者，可直升博士班。而藍易振正是藉由此途徑，取得西雪梨大學博士學位，並留校任教，一路從講師做到副校長，成為澳洲高教體系職位最高的華人。

回顧在澳洲求學、就業，共計33年的時光，藍易振認為，他之所以能攻讀博士，在澳洲高教界做出一番成績，主因在於，「我讀的，是自己有興趣的領域。」

因此，藍易振鼓勵即將進入大學的學生，應「找對學校和專業」，尤其要選擇自己感興趣的專業領域，「如果沒興趣，只是在大學混四年，沒意義。」

藍易振鼓勵即將進入大學的學生，應「找對學校和專業」，尤其要選擇自己感興趣的專業領域。取自輔仁大學官網

受父親影響走上高教路，盼輔大擠身世界前500大

值得一提的是，藍易振會走上高教之路，受父親影響頗深。藍易振的父親畢業自師範大學英語系，相當重視教育，他曾對藍易振說，「教育可以改變人生」；對此，藍易振強調，身為大學校長，他秉持著父親這句話，希望讓年輕學子們，有更好的發展。

與其他世界知名學府相比，創立至今僅35年的西雪梨大學，是相對年輕的學校，但在《泰晤士高等教育特刊》（THE）「世界大學影響力排名」（SDGs）中，該校於2022、2023，連續兩年奪冠。藍易振也希望，將他在西雪梨大學的經驗，帶進輔大，致力打造更優質的校園。

雖然在澳洲待了超過30年，但藍易振始終希望有機會回到故鄉，為台灣的大學服務。如今，這個願望成真，他期待，輔大能發展為新莊、五股、泰山地區，最具代表性的「大學城」，未來可在世界大學排名中不斷進步，擠身「世界前500大」。

藍易振 學歷：澳洲國立西雪梨大學計算機與資訊科技博士 經歷：澳洲國立西雪梨大學副校長暨越南校區教務長、澳洲國立西雪梨大學資訊管理教授 現職：天主教輔仁大學校長

（本文出自2024.03.03《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）