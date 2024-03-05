快訊

朱立倫改革揮大刀！黃復興黨部裁併走入歷史 整併成立青年數位部

25年前買2張台積電！他曝光家人對帳單 網見損益驚喊「直接退休」

年代旅遊執照撤銷 觀光署催繳146萬罰鍰：未繳將移送強制執行

實踐大學攜手雲朗集團　提供赴義大利實習機會

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
實踐大學與雲朗觀光集團簽訂產學合作備忘錄。圖／實踐大學提供
實踐大學與雲朗觀光集團簽訂產學合作備忘錄。圖／實踐大學提供

實踐大學近日與雲朗觀光集團簽訂「實踐大學雲朗學院」產學合作備忘錄，雲朗集團旗下包括君品酒店、翰品酒店、雲品溫泉酒店等品牌，並於義大利擁有莊園和七家飯店，未來將安排學生學習課程，提供義大利與台灣的實習機會。

看準實踐大學於設計、觀光、餐飲、智慧服務管理等強項，雲朗觀光集團董事長盛治仁表示，將跳脫傳統產學合作框架，挹注集團企業文化、經營理念、專業技能等師資與資源，安排學習課程，同時結合實踐大學義大利多所姊妹校資源，提供台灣與義大利實習機會。

盛治仁也說，除了讓台灣學生有更多累積自我探索、專業職能與國際視野機會，也設有完善的菁英獎勵制度，讓優秀學生實習後能順利銜接就業。

實踐大學董事長謝孟雄則談到，與雲朗觀光集團合作「完全契合」，民生主義是歷史重心，實踐大學的學系則包含民生主義提到的六大需求；校長丁斌首亦表示，實踐大學僅選擇具有社會影響力，且企業文化與實踐大學辦學願景契合的單位進行產學合作交流，期待簽約能讓後續各層面合作開枝散葉。

「實踐大學雲朗學院」簽約儀式，實踐大學數名一級主管，如副校長兼教務長李孟晃、副校長兼國際長郭壽旺，以及雲朗觀光集團資深經理邱筠晴皆到場見證，針對課程設計與實習計畫如何連結產業實務與國際化，相互交流、討論，為後續產學合作奠定基礎。

實習 實踐大學 義大利

延伸閱讀

14歲就可開的車！極速45公里的Microlino Lite是歐洲青少年代步好夥伴

米蘭24秋冬時裝周／寶格麗刻畫令人嚮往的義大利假期

籃球專題／國家隊教練專職化 義大利顧問試水溫

加拿大、義大利與烏克蘭簽署協議 展現團結精神

相關新聞

通識課「買二手書」老師要扣分 網友曝暗黑真相：不好說的小外快

大學生有不同省錢招數，買二手課本就是其中之一。不過一名女網友透露，通識課的老師要求同學統一買書，如果不和相同廠商訂購，成績就會受到影響，讓她傻眼質問合理嗎？

公職雙親勸棄頂大法律系 警大生見同窗發展悔嘆：父母決定你一生高低

113年學測成績出爐，考生們著手準備選填志願，校系的選擇也再度掀起討論。回憶起高中時志願抉擇的過程，一名就讀中央警察大學的網友在Dcard發文...

機械系不吃香？陽明交大碩士嘆「進台積只能做1工作」 學長姐點出現實面

一名就讀陽明交通大學機械系的學生表示，看到學長姊錄取台積電，大多都是設備職缺，打聽其他學校同系的情況也大同小異，感嘆地說：「機械系在半導體業真的只能做設備嗎」，引起留言區熱議。

實踐大學攜手雲朗集團　提供赴義大利實習機會

實踐大學近日與雲朗觀光集團簽訂「實踐大學雲朗學院」產學合作備忘錄，雲朗集團旗下包括君品酒店、翰品酒店、雲品溫泉酒店等品牌...

台大生農學院與BSI合作 助農業部建立碳管理資料庫

國立台灣大學生物資源暨農學院與新加坡商英國標準協會集團台灣分公司（The British Standards Insti...

AI結合斷層掃描 元智大學團隊精準判別急性闌尾炎

元智大學電機通訊學院院長陳敦裕，帶領實驗室團隊成員並協同亞東醫院影像醫學科醫師群，以實驗室YZU MISLab為名，參與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。