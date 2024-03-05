實踐大學攜手雲朗集團　提供赴義大利實習機會

實踐大學近日與雲朗觀光集團簽訂「實踐大學雲朗學院」產學合作備忘錄，雲朗集團旗下包括君品酒店、翰品酒店、雲品溫泉酒店等品牌，並於義大利擁有莊園和七家飯店，未來將安排學生學習課程，提供義大利與台灣的實習機會。

看準實踐大學於設計、觀光、餐飲、智慧服務管理等強項，雲朗觀光集團董事長盛治仁表示，將跳脫傳統產學合作框架，挹注集團企業文化、經營理念、專業技能等師資與資源，安排學習課程，同時結合實踐大學義大利多所姊妹校資源，提供台灣與義大利實習機會。

盛治仁也說，除了讓台灣學生有更多累積自我探索、專業職能與國際視野機會，也設有完善的菁英獎勵制度，讓優秀學生實習後能順利銜接就業。

實踐大學董事長謝孟雄則談到，與雲朗觀光集團合作「完全契合」，民生主義是歷史重心，實踐大學的學系則包含民生主義提到的六大需求；校長丁斌首亦表示，實踐大學僅選擇具有社會影響力，且企業文化與實踐大學辦學願景契合的單位進行產學合作交流，期待簽約能讓後續各層面合作開枝散葉。

「實踐大學雲朗學院」簽約儀式，實踐大學數名一級主管，如副校長兼教務長李孟晃、副校長兼國際長郭壽旺，以及雲朗觀光集團資深經理邱筠晴皆到場見證，針對課程設計與實習計畫如何連結產業實務與國際化，相互交流、討論，為後續產學合作奠定基礎。