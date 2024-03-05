快訊

否認使用辣椒粉遭打臉！ 八方強調：沒有採購「但仍先停用」

南韓醫「超時低薪」掀罷工 政府祭鐵腕：全吊銷執照！一文看懂白色風暴

王文洋買進大同 未來會否循「民視模式」牽動經營權之爭

機械系不吃香？陽明交大碩士嘆「進台積只能做1工作」 學長姐點出現實面

聯合新聞網／ 綜合報導
「護國神山」台積電是不少人的夢想工作。 聯合報系資料照
「護國神山」台積電是不少人的夢想工作。 聯合報系資料照

一名就讀陽明交通大學機械系的學生表示，看到學長姊錄取台積電，大多都是設備職缺，打聽其他學校同系的情況也大同小異，感嘆地說：「機械系在半導體業真的只能做設備嗎」，引起留言區熱議。

原PO在Dcard發文表示，目前就讀碩一，看到實驗室學長姐收到的錄取多是台積電設備職缺，因此問了在台大念機械應力研究所的同學，發現他們的情況也差不多，不禁嘆道：「真的好迷茫，感覺學長姐在研究上都很努力，也很用功在修一些資工Coding（程式編碼）或是半導體物理學分，但似乎對履歷沒什麼加分，難道機械系真的只有設備的命嗎？」

對此，不少科技業學長姐跳出來表示，「不是只能做設備，只是設備最缺人，面試邀請海量的撒出去，然後許多人收到又不敢按拒絕，怕被黑名單，就演變成看到一些機械系都去做設備」、「不是只能做設備，是你們只想去台積電，所以只能去設備」。

也有人透露，「通常台積電人資先看學校跟系所，再來看碩士論文，若有特殊背景才可能往其他單位推，但比起機械系，材料、化工、光電、電子等科系更為搶手」、「有些教授會跟學生說學機械才懂得多，資工以後再學就好，但實際上工作場域哪有時間讓你學習，面試答不出來就直接刷掉」。

另外還有人表示，設備環境其實不差，「目前在台積電設備，準時下班年薪200萬給你參考」、「外商設備也不錯吧，有看到機械的朋友走韌體或MEMS（微機電系統）過得不錯」、「其實設備的職缺不一定差，加上薪水也不錯，也不像製程的同仁需要經常加班」。

Dcard 半導體 台大 台積電 職缺 薪水 陽明交通大學

延伸閱讀

從台積電下山需多少勇氣？一票人見分紅決定等7月「大禮包」

在台積電工作太高壓？ 員工曝：週日就開始焦慮、做惡夢

久未補摺…一看存款竟破百萬！他急問怎麼辦？網建議一招「無腦賺」

跟爸爸去韓國…5歲孩爆「晚上都和阿姨睡」 人妻崩潰：他說為省錢

相關新聞

機械系不吃香？陽明交大碩士嘆「進台積只能做1工作」 學長姐點出現實面

一名就讀陽明交通大學機械系的學生表示，看到學長姊錄取台積電，大多都是設備職缺，打聽其他學校同系的情況也大同小異，感嘆地說：「機械系在半導體業真的只能做設備嗎」，引起留言區熱議。

儒鴻擴大與文化大學紡織「衣」學系合作 共育專業人才

儒鴻（1476）董事長洪鎮海不僅重視國內專業技術深耕與發展，也熱心於教育。有鑑於國內人才供需失衡，嚴重影響臺灣產業的長期...

大學特殊選才大甲高中21人次學生獲錄取 人數全國之冠

台中市大甲高中今年大學特殊選才升學管道結果揭曉，學生共有21人次成功獲得錄取，人數全國之冠，全校師生今天為獲錄取學生慶祝...

跨領域怕成績不好 成大推「探索學分」被當掉不留紀錄

成功大學113年推出2大制度，分別為「新生大一先修課程」以及「探索學分」。其中，探索學分提供學生跨領域的機會，萬一課程超...

東大傑出校友聯誼會 愛屋及烏關懷偏鄉學生捐助獎學金

去年10月成立台東大學傑出校友聯誼會，送愛到偏鄉，關懷偏鄉國中小優秀學生，113年度預定自捐贈獎學金給會員服務偏遠地區國...

私立大學補助反影響農漁民助學金 農業部承諾配套助學金改獎學金

私立大專校院學雜費減免政策今年2月上路，立委指出，這個新政策是為鼓勵弱勢學生持續學習、立意良善，但農漁民子女卻從受到影響...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。