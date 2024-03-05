機械系不吃香？陽明交大碩士嘆「進台積只能做1工作」 學長姐點出現實面

一名就讀陽明交通大學機械系的學生表示，看到學長姊錄取台積電，大多都是設備職缺，打聽其他學校同系的情況也大同小異，感嘆地說：「機械系在半導體業真的只能做設備嗎」，引起留言區熱議。

原PO在Dcard發文表示，目前就讀碩一，看到實驗室學長姐收到的錄取多是台積電設備職缺，因此問了在台大念機械應力研究所的同學，發現他們的情況也差不多，不禁嘆道：「真的好迷茫，感覺學長姐在研究上都很努力，也很用功在修一些資工Coding（程式編碼）或是半導體物理學分，但似乎對履歷沒什麼加分，難道機械系真的只有設備的命嗎？」

對此，不少科技業學長姐跳出來表示，「不是只能做設備，只是設備最缺人，面試邀請海量的撒出去，然後許多人收到又不敢按拒絕，怕被黑名單，就演變成看到一些機械系都去做設備」、「不是只能做設備，是你們只想去台積電，所以只能去設備」。

也有人透露，「通常台積電人資先看學校跟系所，再來看碩士論文，若有特殊背景才可能往其他單位推，但比起機械系，材料、化工、光電、電子等科系更為搶手」、「有些教授會跟學生說學機械才懂得多，資工以後再學就好，但實際上工作場域哪有時間讓你學習，面試答不出來就直接刷掉」。

另外還有人表示，設備環境其實不差，「目前在台積電設備，準時下班年薪200萬給你參考」、「外商設備也不錯吧，有看到機械的朋友走韌體或MEMS（微機電系統）過得不錯」、「其實設備的職缺不一定差，加上薪水也不錯，也不像製程的同仁需要經常加班」。