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文化大學廢早八！醫轟學生「起不來」揭課堂亂象：不珍惜上課時光

聯合新聞網／ 綜合報導
文化大學日前宣布，從下學期起將廢除早八。對此，精神科醫師沈政男開轟，根本是學生起不來。示意圖/ingimage
文化大學日前宣布，從下學期起將廢除早八。對此，精神科醫師沈政男開轟，根本是學生起不來。示意圖/ingimage

每當提到「早八」，大學生總是哀鴻遍野。由於大學第一堂課程大多從上午8點開始，這時剛好處於尖峰通勤時段，若是又恰巧碰上天候不佳、交通阻塞，學生多有遲到或到課率低等狀況。對此，私立文化大學日前宣布，從下學期起，將第一堂課程的開始時間延後至上午9點。消息一出引發熱議，精神科醫師沈政男也開轟，根本是學生起不來，並表示其實上早八是一件很幸福的事。

針對文化大學宣布下學期將廢除早八，沈政男日前在個人臉書發文表示，「同學們沒上早八的課，乃因上班尖峰時間，交通比較不便？只要看看住學校宿舍的同學，他們的出席率便知，當然不是啊！而是，早八起不來啊！」他透露，自己有很多在大學任教的朋友，經常在臉書抱怨學生早八的狀況。

沈政男接著分享，學生會視課程的重要性決定是否到課，「如果是必修、會當人，大概出席率就好一點，而如果是通識或什麼營養學分，嗯，老師通常是第一個打開教室電燈的人。」終於等到教授開始授課後，台下卻開起了早餐大會，吃得不亦樂乎。吃飽後開始滑手機，或趴著睡回籠覺，其中最厲害的是根本不來上課。

沈政男回憶，以前不會強迫上課要點名、隨堂考等，現在則是充斥著這些小學生的上課手法，「如果沒有這類變相點名，恐怕出席與上課狀況會更難看。」而讓他最不能適應的是「強迫發問」，也就是在同學報告完，或者來賓演講結束後，有發問就加平時成績一分，導致學生為了拿那一分亂提問，根本在浪費大家時間。

沈政男點出，當代台灣大學生上課的動力還是不夠強烈，即使是很認真的同學，也只是為了成績、文憑，不是真的知道念書、做研究與寫論文的意義何在，「這是相當令人憂心的事！因為，台灣的未來不可能好過台灣的大學生。」沈政男也指出，其實上不上早八、上課專不專心，或者根本翹課不來，都不是重點，而是「他們有沒有認知與體驗到，能上早八的課，是一件幸福的事？」

沈政男直言，畢業後進入職場就會知道，「早八就是開會，遲到就會被罵；開會不是聽課，而是聽訓，不可能讓你邊聽邊吃早餐滑手機。」當被問到工作的問題答不出來，而被晾在一旁尷尬萬分，這時便會想起大學時代上早八的日子，「然後體認，上課比上班快樂，被老師電比被上司罵輕鬆太多了。」

沈政男坦言，台灣大學生不珍惜上課的日子，一部分原因就是學費太便宜，「以後你去念書留學就知道，教授給你的每一分鐘都是用美金堆起來的，這時候不要說早八，要你前一晚睡在教室等上課，你也甘之如飴了。」而現在開始補助私立大學的學費，等於課程得來更不費工夫，「於是你就等著看吧，廢早八以後，再來會不會就是廢早九。」

大學生 文化大學

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