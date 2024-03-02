清大遭撒冥紙、塗鴉藝術品 疑梅竹賽夜襲惹議
清大與陽明交大2校學生舉辦「梅竹賽」，昨晚疑有學生為了幫自己學校打氣，到清大校園「夜襲」撒冥紙、塗鴉公共藝術品。清大校方表示遺憾，交大校方則說應尊重他人。
國立清華大學與陽明交通大學2校年度運動及學藝盛事「梅竹賽」今天起登場，傳統在賽前有「夜襲」活動，各校火力班人員會到敵對學校發揮創意，以惡作劇方式「示威」，但2016年有學生在清大張貼「三日亡華，殺清」布條、2018年有學生到清大潑灑氨水等行為，引發爭議。
清大學務長詹鴻霖對此表示，夜襲是梅竹賽前的傳統，2校學生會惡作劇或懸掛物品等，今年2校火力班有先互相約束，但遺憾今天凌晨有學生到清大撒冥紙，甚至在紀念傑出校友的公共藝術品上塗鴉。
詹鴻霖說，今天有接獲交大學務長致電表達對學生失控情形感到抱歉，但不確定是個別學生或是火力班學生所為，雖梅竹賽為學生主辦賽事，賽事結束將跟學生溝通、檢討該如何進行「夜襲」較妥當。
交大校方表示，學生每年都有不同的「夜襲」舉動或創意，校方將進一步瞭解，並讓學生知道參與梅竹賽的任何行為都要考慮後果，要支持自己的學校，也應尊重他人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言