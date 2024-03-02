清大遭撒冥紙、塗鴉藝術品 疑梅竹賽夜襲惹議

中央社／ 新竹市1日電
國立清華大學與陽明交通大學梅竹賽前有「夜襲」活動，但清大生凌晨發現校園竟遭交大學生撒冥紙。圖／翻攝自Dcard
國立清華大學與陽明交通大學梅竹賽前有「夜襲」活動，但清大生凌晨發現校園竟遭交大學生撒冥紙。圖／翻攝自Dcard

清大陽明交大2校學生舉辦「梅竹賽」，昨晚疑有學生為了幫自己學校打氣，到清大校園「夜襲」撒冥紙、塗鴉公共藝術品。清大校方表示遺憾，交大校方則說應尊重他人。

國立清華大學與陽明交通大學2校年度運動及學藝盛事「梅竹賽」今天起登場，傳統在賽前有「夜襲」活動，各校火力班人員會到敵對學校發揮創意，以惡作劇方式「示威」，但2016年有學生在清大張貼「三日亡華，殺清」布條、2018年有學生到清大潑灑氨水等行為，引發爭議。

清大學務長詹鴻霖對此表示，夜襲是梅竹賽前的傳統，2校學生會惡作劇或懸掛物品等，今年2校火力班有先互相約束，但遺憾今天凌晨有學生到清大撒冥紙，甚至在紀念傑出校友的公共藝術品上塗鴉。

詹鴻霖說，今天有接獲交大學務長致電表達對學生失控情形感到抱歉，但不確定是個別學生或是火力班學生所為，雖梅竹賽為學生主辦賽事，賽事結束將跟學生溝通、檢討該如何進行「夜襲」較妥當。

交大校方表示，學生每年都有不同的「夜襲」舉動或創意，校方將進一步瞭解，並讓學生知道參與梅竹賽的任何行為都要考慮後果，要支持自己的學校，也應尊重他人。

清大 陽明交大

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