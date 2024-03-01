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清交梅竹賽前傳統「夜襲」鬧事？清大校園遭灑冥紙 學生：真的87

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
國立清華大學與陽明交通大學梅竹賽前有「夜襲」活動，但清大生凌晨發現校園竟遭交大學生撒冥紙。圖／翻攝自Dcard
國立清華大學與陽明交通大學梅竹賽前有「夜襲」活動，但清大生凌晨發現校園竟遭交大學生撒冥紙。圖／翻攝自Dcard

國立清華大學與陽明交通大學兩校年度運動及學藝盛事「梅竹賽」今天起一連三天登場，兩校傳統在梅竹賽前有「夜襲」活動，但清大生凌晨發現校園竟遭交大學生撒冥紙，連公共藝術品都被塗鴉破壞，夜襲變調引發學生譁然。清大校方表示遺憾，後續檢討會將與學生討論夜襲形式，交大則將進一步了解，盼學生參與活動要尊重他人。

清交梅竹賽前的「夜襲」活動向來是賽事傳統，兩校學生相互到對方校園發揮創意以惡作劇「示威」，但2018年曾發生交大生到清大校園內潑灑氨水，造成路過學生身體不適情形，登上媒體版面，近年夜襲也曾出現丟內褲、畫性器官等有違性平的惡搞。

據了解，梅竹賽由學生主導舉辦，夜襲傳統也一路沿襲下來，有鑒於近年屢有夜襲「走鐘」情形，兩校火力班學生今年有先互相約束，要在地上寫字並不涉人身攻擊。

不過，今天凌晨有清大學生發現校園被撒冥紙，立刻拍照上Dcard貼文引發熱烈討論，不少網友直呼誇張、玩笑開過頭，「學校大部分的地之前就是墳墓，在這灑冥紙真的是87」，也有人認為就跟2018年噴氨水一樣，沒宣傳用途，只是造成別人恐慌。

不僅如此，清大校方也發現在旺宏館鄰近大草坪側一件名為「堅毅之心」的公共藝術品上也慘被塗鴉，由於該公共藝品是為紀念傑出校友陳繼仁而打造，夜襲塗鴉竟然也畫在公共藝術品上，讓師生看了都頻頻搖頭，費了一番工夫，才將塗鴉字樣清除。

清華大學學務長詹鴻霖說，夜襲是梅竹賽前的傳統，兩校學生會惡作劇或懸掛物品等，但歷經氨水事件、出現違反性平等行為，今年火力班有先互相約束，但很遺憾今天凌晨交大生來到清大撒冥紙，連紀念傑出校友的公共藝術品也被破壞，令人遺憾。

詹鴻霖說，今天已有接獲交大學務長致電表示歉意，表達對學生失控情形感到抱歉，但還不確定是個別學生或是火力班學生所為。由於梅竹賽為學生主辦賽事，校方尊重學生，但針對夜襲傳統，在賽事結束後檢討會上，將跟學生溝通該如何進行較妥當。

交大校方回應，學生在梅竹賽前的「夜襲」是賽事傳統，學生透過這樣的方式參與梅竹，每年都有不同的舉動或創意。今年夜襲校方會進一步瞭解，校方鼓勵學生參與梅竹這項傳統賽事，但任何行為要考慮後果，在尊重他人的情況下，支持自己的學校。

清大校方發現在旺宏館鄰近大草坪側一件名為「堅毅之心」的公共藝術品上慘被塗鴉，學生連忙清理。圖／清大提供
清大校方發現在旺宏館鄰近大草坪側一件名為「堅毅之心」的公共藝術品上慘被塗鴉，學生連忙清理。圖／清大提供
清交梅竹賽前夜襲，交大生到清大校園地板塗鴉洗上「Foolpanda」，嘲諷清大吉祥物熊貓。圖／清大曾子峰同學提供
清交梅竹賽前夜襲，交大生到清大校園地板塗鴉洗上「Foolpanda」，嘲諷清大吉祥物熊貓。圖／清大曾子峰同學提供
清交梅竹賽前夜襲，清大校園地面出現黃色字卡。圖／清大曾子峰同學提供
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交大 清大 藝術品

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