清交梅竹賽前傳統「夜襲」鬧事？清大校園遭灑冥紙 學生：真的87

國立清華大學與陽明交通大學兩校年度運動及學藝盛事「梅竹賽」今天起一連三天登場，兩校傳統在梅竹賽前有「夜襲」活動，但清大生凌晨發現校園竟遭交大學生撒冥紙，連公共藝術品都被塗鴉破壞，夜襲變調引發學生譁然。清大校方表示遺憾，後續檢討會將與學生討論夜襲形式，交大則將進一步了解，盼學生參與活動要尊重他人。

清交梅竹賽前的「夜襲」活動向來是賽事傳統，兩校學生相互到對方校園發揮創意以惡作劇「示威」，但2018年曾發生交大生到清大校園內潑灑氨水，造成路過學生身體不適情形，登上媒體版面，近年夜襲也曾出現丟內褲、畫性器官等有違性平的惡搞。

據了解，梅竹賽由學生主導舉辦，夜襲傳統也一路沿襲下來，有鑒於近年屢有夜襲「走鐘」情形，兩校火力班學生今年有先互相約束，要在地上寫字並不涉人身攻擊。

不過，今天凌晨有清大學生發現校園被撒冥紙，立刻拍照上Dcard貼文引發熱烈討論，不少網友直呼誇張、玩笑開過頭，「學校大部分的地之前就是墳墓，在這灑冥紙真的是87」，也有人認為就跟2018年噴氨水一樣，沒宣傳用途，只是造成別人恐慌。

不僅如此，清大校方也發現在旺宏館鄰近大草坪側一件名為「堅毅之心」的公共藝術品上也慘被塗鴉，由於該公共藝品是為紀念傑出校友陳繼仁而打造，夜襲塗鴉竟然也畫在公共藝術品上，讓師生看了都頻頻搖頭，費了一番工夫，才將塗鴉字樣清除。

清華大學學務長詹鴻霖說，夜襲是梅竹賽前的傳統，兩校學生會惡作劇或懸掛物品等，但歷經氨水事件、出現違反性平等行為，今年火力班有先互相約束，但很遺憾今天凌晨交大生來到清大撒冥紙，連紀念傑出校友的公共藝術品也被破壞，令人遺憾。

詹鴻霖說，今天已有接獲交大學務長致電表示歉意，表達對學生失控情形感到抱歉，但還不確定是個別學生或是火力班學生所為。由於梅竹賽為學生主辦賽事，校方尊重學生，但針對夜襲傳統，在賽事結束後檢討會上，將跟學生溝通該如何進行較妥當。