清交年度盛事「梅竹賽」今開打 3天互拚10項賽事

國立清華大學與陽明交通大學兩校年度運動及學藝盛事梅竹賽今天登場，下午清華大學校長高為元與陽明交大校長林奇宏一同擊鑼，宣布為期3天的甲辰梅竹正式開賽。雙方正式計點比賽項目共有10項，還有9項不計點的表演賽，梅竹賽今年邁入56屆，期盼梅竹精神永續傳承。

今年的甲辰梅竹賽由清華大學主辦，開幕典禮在清華大學旺宏館國際會議廳舉行。正式計點的比賽項目共有10項，包括女排、男排、女籃、男籃、棒球、網球、羽球、桌球、象棋、橋藝。哪一校獲得5點以上的積分，即可贏得梅竹總錦標。

在計點的正式賽之外，還有9項不計點的表演賽，包括：足球、壘球、射箭、女網、圍棋、劍道、女桌、撞球及西洋棋，其中的西洋棋是今年新增的表演賽。

清華大學校長高為元說，梅竹賽年年傳承，兩校已經辦了55年，今年邁向第56屆，象徵著兩校密切的合作關係。高為元特別感謝兩校學生代表理性達成共識，促成接下來3天的賽事。最後也不忘帶領師生高喊「清華GO GO GO」！

陽明交大校長林奇宏說，兩校密切的情感可以用「愛恨情仇」四個字來形容，稱得上「你泥中有我，我泥中有你」。希望梅竹精神永存，在他與高為元校長任內，梅竹大賽可以年年舉行。

新竹市長高虹安連續2年參加開幕式，表達對清交兩校梅竹賽支持，高虹安幽默地表示，每到3月新竹市民總想「整頓交通」，這時台下清華運動員傳來一陣熱烈歡呼。她接著說，站在市長的立場，她當然也希望「交通順暢」，陽明交大則響起一片掌聲。高虹安祝福梅竹賽事圓滿成功，選手師生樂在其中。

清華教育學院學士班大四生蔣品玟擔任今年梅竹賽的總召。她表示，清交校地相鄰，兩校學生在學術、社團等各面向的交流互動一向頻繁，也經常到友校餐廳用餐、運動場上競技。甲辰梅竹賽事在兩校的多個運動場館登場，她也期盼同學都能熱情參與。