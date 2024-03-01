早8課走入歷史　文大宣布下學期起第一堂課上午9點開始

中國文化大學今天舉行62週年校慶，校長王子奇宣布，113學年度開始，學生每學年有兩週自主學習，以及早上第一堂課從九點開始，提供優質的學習環境。

文化大學董事長陳泰然提到，台灣的少子女化現象，已經衝擊到各行各業各個領域，甚至成為國安危機，對於高教發展衝擊更是劇烈。現實環境競爭無比激烈也無比殘酷，但文大在困境中沒有頹廢喪志，會將挫折化為進步的動力，持續優化教學品質。

陳泰然也提到，英國高等教育調查機構（QS）公布2024世界大學永續發展排名，文大首度入榜，且台灣排名第23名、擠進國內私校排名前10，顯示文大雖身處困境但沒有倒地不起，也鼓勵全校師生能夠珍惜現有，繼往開來，追求永續。

由於大學第一堂課多從上午8時開始，若碰上尖峰通勤、天氣不佳，學生多常有遲到或到課率不佳等狀況，為此，文大也於今年校慶宣布，第一堂課將延後至上午9時候開始。

王子奇也強調，未來會積極落實學生畢業即就業的政策，滿足社會趨勢跟脈動，包括成立碳盤查認證中心、ESG人才培育中心、藝術文創中心等等重要項目，為企業需要的人才預做準備。

日本天理大學島田勝巳副校長則指出，去年八月與天理大學簽訂新的雙聯學位，讓兩校學生可以在最短五年內取得兩校學歷，未來希望以此為契機，擴大深化兩校的交流。