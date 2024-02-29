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清大人社課程結合生成式AI教學 ChatGPT任歷史研究助理

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國立清華大學校長高為元（左二）今率領教務長巫勇賢（右二）等一級主管召開台北記者會，說明最新的課程規畫。記者許維寧／攝影
國立清華大學校長高為元（左二）今率領教務長巫勇賢（右二）等一級主管召開台北記者會，說明最新的課程規畫。記者許維寧／攝影

國立清華大學於新學期人文社會課程將結合生成式AI教學，教務長巫勇賢表示，清大人社院、科管院、清華學院、教育學院、生醫學院等本學期開設5門課程，將生成式AI融入社會文化分析和歷史研究等領域，如使用ChatGPT分析史料，也能擔任課程研究助理，激發更多面向的討論。

清大人社院院長李卓穎本學期新開設「生成式AI只另與歷史學習及研究」，他表示，該門課將運用ChatGPT分析史料、歸納重點，甚至提出辯證與反思，最終將課堂上應用的經驗彙整成一部歷史學習及研究的ＡＩ指令集，讓研究者能更正確有效率的對AI「下咒語」。

李卓穎談到，課堂上進行小組討論時，會讓ChatGPT擔任其中一位組員或提出相反論證，有了AI組員加入，反而可以刺激學生討論，甚至將論點推進的更多元深入。

李卓穎說，AI可以促進討論，但要達到創新或頂尖水準還是需要真人，尤其越有歷史專業的真人越能與AI協作出好結果。但學生也必須充分了解AI優缺點，如容易捏造不存在的內容，因此課程在培養學生如何向AI提問之餘，也要學會甄別AI給予的答案。

巫勇賢則提到，以課程「科技與社會」中孔恩《科學革命的結構》燃素說為例，課程引導學生使用ChatGPT刺激思考、互相詰問，得以讓學生的思維長出不同分支，譬如從社會、化學等觀點切入，更能了解為何當時的社會背景下，會提出現今被視為荒謬的論點，使課程討論的深度、廣度都能提升。

巫勇賢談到，人文素養、人道關懷還是AI無法取代的人類特質，人文社會領域學生可透過AI，突顯批判性思維和分析能力，人文社會學科的學生可更加發揚自身優勢，在AI浪朝中更不能缺席。

清大中文系大二生吳庭儀表示，一直以來就對AI很感興趣，「當AI衝擊我們之前我要主動迎向它，學會怎麼用。」目前AI的中文模型成熟度略遜於英文，希望未來能結合語言學專業，融入ＡＩ自然語言處理，盼未來達成真正的人機協作。

清大人社院大四生洪睿辰則表示，未來期望成為編劇，也發現使用生成式AI搜集素材、解讀劇本時更能事半功倍，但也發現AI編寫的故事缺乏原創和獨特性，因此仍相信AI科技仍無法取代人類的創作。

清大推出學習四部曲，除了將AI融入人文社會課程外，人文社會AI應用與發展研究中心也規畫錄製一套「人文社會AI導論」線上微課程；以及3學分的資訓邏輯思考、運算思維通識課程；之後還有19至21學分的進階學分學程。

ChatGPT 清大 語言

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