花蓮無科大？ 慈大：保留技專學制

花蓮慈濟大學與慈濟科技大學將於下學年度合併，大漢技術學院又傳停辦，高教工會憂心今年8月起花蓮再無科大。慈濟大學昨表示，合併後，慈科大現有學制，包括五專、四技、二技等全數保留，就讀技職學校的高中生，仍可透過統測進入慈大就讀。

慈濟大學與慈濟科技大學已獲教育部核定，今年8月將合併為慈濟大學，加上大漢董事會也計畫下學年度停招停辦，台灣高等教育產業工會向教育部反映，憂心花蓮將沒有技專院校。

花蓮慈濟大學教務長陳清漂表示，整併後的新慈濟大學，仍保有原本科大的學制，包括五專、四技、二技、研究所等班別，招生名額共854個，提供高中職學生就讀，不會受到合併影響，家長和學生不需要擔心。

校方表示，教育部同意合併時，就要求不能損及技職管道，所以原有的學制和名額都會照舊，新的慈濟大學將成為擁有五專、四技、大學部、研究所，及附屬高級中小學的大學，還有碩、博士班，並維持現有的三個校區。

慈濟大學校長劉怡均將出任合併後的新慈大第一任校長，她表示，合併後會維持技職、高教平衡發展，保留技職教育高職學生的升學管道，也會透過院系整合，打破傳統技職與高教分軌學習界線，融合技職與高教兩種體系的優勢，形成多元共融的學習共同體。