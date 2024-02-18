文組畢業只能領低薪？ 網點名「1科系」賺翻：年薪穩破百萬

網路上經常出現「文理組之爭」，不少人認為文組出社會後的薪資較低。就有網友在PTT提問「文組中相對高薪的科系」，吸引許多鄉民討論，其中有一票內行人點名「法律系」是最賺錢的科系。

原PO以「文組的頂點是什麼科系？」為題發文表示，雖然大家常嫌棄文組畢業後只能領低薪，但應該還是有相對較高薪的科系，不然文組早就全倒了，於是他好奇發問「有沒有文組之光的熱門科系？畢業出來工作，不會差理工科太多，也可以年薪破百的？」

貼文曝光後，吸引許多網友討論，「台大國貿系，平均70分以上」、「認真說，外交系，當外交官外派」、「企管所的同學每個都2、300萬起跳」、「金融業啊，認識的不只破300萬」、「文組PR值（百分等級）高的薪水會比理工高很多」。

文章底下最多人點名法律系，「法律吧，涉及金額大的訴訟，律師費很可觀的」、「司法官年功頂專業加給＋本俸＋主管加給，一個月穩破19萬」、「法律、財金」、「律師一年收8～900個，年薪穩破百萬」。