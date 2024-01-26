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回響／私校調薪盼全額補助 教部：盡量協助

聯合報／ 記者許維寧／台中報導

配合公立大學調薪，若私校比照辦理，將由教育部補助七成，但本報日前報導，少子化下，私校學雜費收入減少，調薪對私立大專校院是沉重負擔，呼籲教育部全額補助。教育部高教司長朱俊彰昨回應，會考量政府整體預算盡量協助私校。

教育部高教司長朱俊彰表示，一一一年大專校院調薪已由教育部補助私校七成，今年也會比照辦理，但會考量整體政府預算，盡量協助私立學校；另外，教育部也不只給予薪資補助，高教深耕計畫也鼓勵學校新聘教師，或鼓勵學校運用經費彈性調整教授薪資。

教育部昨召開大學校長會議，公私立大專校院校長亦聚焦討論高等教育師資人才流失議題。元智大學校長廖慶榮表示，今年起，大專校院教師學術研究加給調整百分之十五，確實是優良政策，但建議未來可考慮數年調漲一次，如每兩年調整一次、調整五次，就能確實解決高教低薪問題，對延攬人才一定有好處。

廖慶榮也建議，教學、研究型大學任務不同，薪資也應有所別，不同領域亦可設立不同的薪資標準，政府應思考鬆綁相關制度。

教育部 高教深耕計畫 薪資

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大專校院調薪私校盼全額補助 教部：考量預算盡量協助

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