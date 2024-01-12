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台達成大聯合研發中心昨天揭牌

聯合報／ 記者李文德／台南報導
台達電子與國立成功大學成立「台達成大聯合研發中心」，由台達執行長鄭平（左）與成大校長沈孟儒（右）共同主持揭牌儀式，開啟雙方合作新里程碑。記者李文德／攝影
台達電子與國立成功大學成立「台達成大聯合研發中心」，由台達執行長鄭平（左）與成大校長沈孟儒（右）共同主持揭牌儀式，開啟雙方合作新里程碑。記者李文德／攝影

台達電子與成大宣布成立「台達成大聯合研發中心」，台達執行長鄭平與成大校長沈孟儒昨主持揭牌儀式，聯合研發中心將聚焦綠能和智動化等技術，藉學術與產業發展需求，培育創新與務實人才，與學校電資學院、工學院等系所單位十幾位教授展開緊密合作。

台達二○○一年起設立「李國鼎科技與人文講座」獎助優秀成大學者，二○一八年成立「成大台達先進技術研究中心」，雙方合作淵源已久，今年更整合內部資源、擴大規模，每年投入逾千萬元研究經費成立聯合研發中心，串聯教育與產業。綠能方面，著眼於第三代半導體高頻高功率電源轉換器以及可再生能源技術；智能製造注重尖端技術，含新型馬達設計與精密定位控制、機器人應用智能化等，培育實務理論兼具人才。

鄭平表示，成大學生專業知識上表現突出，去年晉用新進同仁，成大畢業者超過百位。為深化雙方產學合作，在已有的合作基礎下成立聯合研發中心，預計每年有數十名成大碩博士生參與，在可再生能源及智能製造等技術創造雙贏。

沈孟儒說，聯合研發中心的成立，結合雙方的優勢，我們要走的就是國際跨域合作的路，更要對應外界需求這才是「學術的精神」，期待藉由深入交流與激盪，攀升至更多國際論文、專利及獎項的高峰，為綠色能源和智動化領域帶來貢獻。

成大 再生能源

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