企業最愛大學生調查 前十名3年不變 技職超越私立普大
《Cheers》今天公布最新「2024年企業最愛大學生調查」排行榜。今年成功大學再次奪冠，前10名已連續3年由相同成員入榜，但排名略有變化。今年依序為成功大學、台灣大學、清華大學、政治大學、陽明交通大學、台灣科技大學、中山大學、中央大學、台北科技大學、淡江大學。而以前30名來看，技職體系學校即有10所入榜，占榜單三分之一，更勝私立普大數量（8間），比率創下近3年新高，
此一調查係以歷年《天下雜誌》2000大企業人資主管為調查對象，調查期間自2023年11月6日起至2023年11月29日止，總計發出3008份邀請信件，回收914份有效問卷，回收率30.39%。
值得注意的是，綜觀前30名，技職體系學校即有10所入榜，占榜單1/3，更勝私立普大數量（8所），比率創下近3年新高，且排名普遍皆提升。其中以明新科技大學、文藻外語大學為最大黑馬，分別進步20名與13名，此兩所大學都是半導體產業鎖定的重點學校。
細看各大產業最愛前5名，也有吸睛的新面孔。包含傳統上以人文社科著稱的政治大學，躍上高科技服務業最愛第3名；東吳大學則躋身金融業最愛前5，是各大產業榜單中唯一的私立大學。若單獨觀察私立大學，淡江大學依然坐穩龍頭，前2至5名依序為輔仁大學、中原大學、逢甲大學、東吳大學。
在技職體系方面，公立技職由台灣科技大學拿下冠軍，接續為台北科技大學、高雄科技大學、雲林科技大學、虎尾科技大學。私立技職則由龍華科技大學拔得頭籌，緊追在後者為文藻外語大學、明新科技大學、南台科技大學、朝陽科技大學
雖然大學是形塑人才的關鍵場域，但若想單憑畢業證書保障前途，絕非上策。根據調查，近半（48.4%）企業人資主管認同，在評估求職者時，工作4年內學歷即不再具「加分」作用，顯示學歷雖非無用，但有一定「保鮮期」，人格特質、學習潛力都是跑贏職涯馬拉松的關鍵。
《Cheers》再進一步調查企業建議大學生培養的能力，以「解決問題」為首，而「溝通表達」、「團隊合作」的重要性也比去年再提升，「自我學習」也躍升前5。顯示在不確定性更高的商業環境之下，能與人協作、不斷精進自我的新鮮人，在企業也將有更多舞台。
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