台大推可拿學分的Gap Year 學生挑戰以帆船橫越太平洋

國立台灣大學創新設計學院所實行「探索學習計畫」，開放學生執行空檔年 (Gap Year) ，本學期共計19位學生赴墨西哥、加拿大、美國、英國、法國、台灣等國，投入航海、舞團、背包旅行等活動，該方案開放既有學制的彈性，撐出自主空間，申請通過的學生不用到學校，還能保有學生身份並給予學分。

台大探索學習計畫自110學年度推動至今近3年，累計至112學年共計96位學生參與，台大副校長丁詩同曾擔任探索學習計畫的導師，指導學生於馬場實習並進入實驗室。他表示，下學期將有32位學生參與、勇敢踏出舒適圈，期待學生在旅程中活出生命的精彩。

創新設計學院社會創新研究中心主任黃韻如表示，學生探索面向多元，有的在加拿大舞團實習；有的挑戰以無動力帆船橫越太平洋；有的則盼找回身體健康與學習動機等。

國際企業學系四年級陳亭妤分享探索學習的經驗，探索學習讓她多一個選擇，在家人的期許跟自己的興趣之間有彈性、能放手嘗試，「心裡能有底，很安心。」

111學年曾參與探索學習的政治學系三年級學生莊恩綺分享，在大學給自己最棒的選擇，就是參與探索學習，不需要用別人的速度追逐著他人的背影前進，自己就可以活的像自己，回到校園學習也更能清楚規畫學習路徑。

本學期19位學生分別在世界各地投入航海、舞團、背包旅行、國內打工換宿、國外打工度假、閱讀、創業、經營社團等深具個人特色的學習，學務長朱士維鼓勵學生，念大學不要再把修課當成最重要的事情，要讓自己變成一個可以創造價值的人，變成從接受者變成給予者，探索學習就是一個很好的機會。