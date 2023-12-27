快訊

侯友宜遭綠猛攻 妻任美鈴公開信：2026年6月約滿 凱旋苑改為社宅

李善均留遺書離家 演員妻急忙報警…崩潰等來冰冷遺體

遭割喉國三生不治 少年涉重罪…新北檢：未來不排除朝殺人偵辦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台大獸醫乃領軍 短吻犬呼吸功能分級計畫明年在台上路

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
受試犬隻進行3分鐘小跑部運動測試。圖／台大提供
受試犬隻進行3分鐘小跑部運動測試。圖／台大提供

巴哥犬、法國鬥牛犬、英國鬥牛犬等短吻犬，因極端的繁殖表型易患呼吸道疾病，稱為「短吻犬阻塞性呼吸道症候群」。國立台灣大學表示，英國劍橋大學將短吻犬呼吸功能分級，稱為「短吻犬呼吸功能分級計畫」(RFG Scheme)，台大獸醫專業學院已與劍橋大學及英國畜犬協會達成合作，明年1月起在台實施RFG Scheme，並簽發正式評估分級證書。

台大獸醫專業學院助理教授劉乃潔說明，「短吻犬阻塞性呼吸道症候群」可能導致患病犬隻表現運動不耐、呼吸道阻塞音、睡眠呼吸中止症等症狀，嚴重者可能致命。

劉乃潔指出，RFG Scheme將短吻犬的病情分為4個等級，第0級為無症狀犬隻，第3級為嚴重呼吸道阻塞，應及早接受治療且不適合繁殖使用，將有助於提高飼主、獸醫和繁殖者對短吻犬呼吸疾病的認識，促使改變飼養、診療和繁殖的現況。

在農業部動保司的支持下，劉乃潔領導小動物耳鼻喉暨臨床睡眠研究室將負責執行台灣區域 RFG Scheme，目前已有10餘個國家參與，台灣為亞洲首個加入計畫的國家，並由劉乃潔擔任首席評估獸醫師

劉乃潔指出，動保意識上升多國政府開始管控品種繁殖，農業部動保司推動動物保護、寵物繁殖及買賣、動物福利與飼主責任等。對於台灣現有的短吻犬繁殖及買賣政策規範，未來有望列入「短吻犬呼吸功能分級計畫」。台大也期望透過實施計畫，引起社會對短吻犬動物福利的關注。

劉乃潔團隊已於今年11月分別在台大獸醫系、屏科大獸醫系以及中興大學獸醫系舉辦3場獸醫師培訓，共有60位獸醫師取得認證。獸醫師將於2024年1月1日開始執行計畫，民眾飼養的犬隻及寵物業者販售犬隻、繁殖業者種公種母皆可參加，並簽發正式呼吸功能評估分級證書。

台大獸醫專業學院助理教授劉乃潔於2023年舉辦3場獸醫師訓練課程。圖／台大提供
台大獸醫專業學院助理教授劉乃潔於2023年舉辦3場獸醫師訓練課程。圖／台大提供

獸醫師 台大 寵物 法國鬥牛犬 中興大學

延伸閱讀

基本工資113年元旦起調漲 月薪2萬7470元

侯友宜指農產品銷中受阻損害農民權益 農業部駁斥

台灣黑熊誤中陷阱受困 獸醫、森林護管員連夜爬海拔1690公尺救援

三大國際賽表現亮眼 體育署放眼巴黎奧運、帕運備戰 

相關新聞

期末考前集體放空 政大舉辦首屆國際發呆大賽

國立政治大學日前舉辦第一屆「政大國際發呆大賽」，由政大中文系三年級學生陳天奉擔任發起人，首屆邀請到70位學生參與於達賢圖...

清大校園辦不了候選人座談 清大生將上書校長陳情

清華大學國際關係自主學習小組學生今晚在新竹市Stars美學館舉辦副總統候選人與新竹青年兩岸與外交政策座談會，邀來國民黨副...

台大獸醫乃領軍 短吻犬呼吸功能分級計畫明年在台上路

巴哥犬、法國鬥牛犬、英國鬥牛犬等短吻犬，因極端的繁殖表型易患呼吸道疾病，稱為「短吻犬阻塞性呼吸道症候群」。國立台灣大學表...

清華大學學生團隊 打造自動平衡摩托車還可倒退走

台灣的機車密度世界第一，全台機車數超過1400萬輛，如何提升騎乘安全性及便利性也成為眾所關心的議題。清華大學學生團隊在動...

陽明交大數位校園成果 用人工智慧打造數位校園

大學校園也跟上環境永續的腳步，國立陽明交通大學大今年正式導入智慧能源節能機制，透過人工智慧統一管理校園路燈與空調系統，即...

敲響技職教育圈警鐘！師大工教系擬停招 教團籲盤點師資培育

國立台灣師範大學上周於校務會議拍板114學年停招老字號科系「工業教育學系」。全國教師工會總聯合會今天表示，工教系停招讓技...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。