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台大獸醫乃領軍 短吻犬呼吸功能分級計畫明年在台上路
巴哥犬、法國鬥牛犬、英國鬥牛犬等短吻犬，因極端的繁殖表型易患呼吸道疾病，稱為「短吻犬阻塞性呼吸道症候群」。國立台灣大學表示，英國劍橋大學將短吻犬呼吸功能分級，稱為「短吻犬呼吸功能分級計畫」(RFG Scheme)，台大獸醫專業學院已與劍橋大學及英國畜犬協會達成合作，明年1月起在台實施RFG Scheme，並簽發正式評估分級證書。
台大獸醫專業學院助理教授劉乃潔說明，「短吻犬阻塞性呼吸道症候群」可能導致患病犬隻表現運動不耐、呼吸道阻塞音、睡眠呼吸中止症等症狀，嚴重者可能致命。
劉乃潔指出，RFG Scheme將短吻犬的病情分為4個等級，第0級為無症狀犬隻，第3級為嚴重呼吸道阻塞，應及早接受治療且不適合繁殖使用，將有助於提高飼主、獸醫和繁殖者對短吻犬呼吸疾病的認識，促使改變飼養、診療和繁殖的現況。
在農業部動保司的支持下，劉乃潔領導小動物耳鼻喉暨臨床睡眠研究室將負責執行台灣區域 RFG Scheme，目前已有10餘個國家參與，台灣為亞洲首個加入計畫的國家，並由劉乃潔擔任首席評估獸醫師。
劉乃潔指出，動保意識上升多國政府開始管控品種繁殖，農業部動保司推動動物保護、寵物繁殖及買賣、動物福利與飼主責任等。對於台灣現有的短吻犬繁殖及買賣政策規範，未來有望列入「短吻犬呼吸功能分級計畫」。台大也期望透過實施計畫，引起社會對短吻犬動物福利的關注。
劉乃潔團隊已於今年11月分別在台大獸醫系、屏科大獸醫系以及中興大學獸醫系舉辦3場獸醫師培訓，共有60位獸醫師取得認證。獸醫師將於2024年1月1日開始執行計畫，民眾飼養的犬隻及寵物業者販售犬隻、繁殖業者種公種母皆可參加，並簽發正式呼吸功能評估分級證書。
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