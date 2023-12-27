期末考前集體放空 政大舉辦首屆國際發呆大賽

國立政治大學日前舉辦第一屆「政大國際發呆大賽」，由政大中文系三年級學生陳天奉擔任發起人，首屆邀請到70位學生參與於達賢圖書館大草原上比賽發呆，送給身心靈60分鐘的自由。

發起人陳天奉選於期末考前，於NCCU政大學生交流版公告發呆活動，吸引逾千筆學生留言。有學生留言表示，「全程禁止讀書」、「我不用參加這個活動就沒在讀書了」，內容多能看出學生期望於期末考前舒壓，甚至也吸引校友詢問，「辦在周末就好了，社畜也想參加」。

陳天奉表示，有感於學生正處於期末課業壓力下，加上文山區晴雨不定的天氣，以及都市步調匆促，難以得到充分的喘息空間，因此舉辦這項活動，希望能藉發呆大賽的形式提倡「適度休息」的宗旨，讓參賽者得以沉澱、重整心靈，也有助於身心健康理念實踐於校園。

政大指出，遊戲規則需要學生自備瑜珈墊、野餐墊，或直接躺在草地上，參賽者們以最舒適的姿勢度60分鐘，期間不得說話、飲食、睡覺、使用電子產品，或做出除生理反射外的動作，以達到真正放空的身心靈狀態。

但政大也說，也有不少參賽者不敵瞌睡蟲直接熟睡，仍有部分選手堅持至最後一刻，過關成為本屆發呆大賽的優勝者，開心地與獎牌合影留念。

首屆發呆比賽得到政大許多單位的支持，包括社會實踐辦公室、國合處及社創中心提供資金、場地與設備，也獲得周邊木柵在地店家贊助抽獎的品項。陳天奉表示，感謝所有的支持單位，藉由舉辦比賽串接學生與周邊鄰里，也是大學社會責任的具體實踐。