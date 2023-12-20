朝陽科大校長鄭道明 獲頒私立學校傑出校長獎

朝陽科技大學校長鄭道明今獲中華民國私立文教協會頒給第三屆「私立學校傑出校長獎」表彰在他帶領下，朝陽科大不僅連續7年蟬聯英國泰晤士高等教育(THE)全球最佳大學，還榮登QS 2024世界大學永續排名，是全台私立科大唯一進榜。

除了這座獎，他近日亦甫獲全球企業永續傑出人物獎，也曾是美國波特蘭PICMET科技管理傑出領袖獎，亞洲唯一得獎者。今天的頒獎典禮上，他由考試院長黃榮村手上接下該獎，教育部次長林騰蛟也送給他樹皮雕畫紀念品。

鄭道明2015年出任朝陽科大校長，他以打造一個國際化校園，以成為一所世界級大學作為辦學願景。截至目前，該校與超過640所海外學校簽訂學術合作協議，並積極推動「千人海外體驗學習計畫」，每年獎助千名學子出國，提供包括海外姐妹校交換學生、雙聯學制、移地教學、國際發明競賽、國際志工、海外實習、短期研修交流等多元海外學習機會，提升學子全球競爭力。

尤其近年受少子化浪潮衝擊，朝陽科大招生仍持續不墜，並斥資7億元成立航空學院，打造ㄧ條龍式的情境式航空教育環境的校園航空城，除了受本國學生歡迎，香港、馬來西亞、越南等國家學生也有意來台就讀。

學校董事會肯定他以精準的眼光及卓越的治理，不但展現了舉足輕重的社會影響力，更將朝陽科大帶向新高度。

鄭道明說，「 追求卓越，成功相隨」是他的座右銘，並一路走來，堅持做對的事。朝陽科大歷經30年的努力，已成為一所擁有國際學術聲望的高等學府，這些榮耀，歸功於朝陽全體師生，他只是站在巨人的肩膀上，完成了時代的使命。很高興因為這個傑出校長獎，讓更多人看見朝陽的卓越。