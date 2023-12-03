專訪／「政策如吃大鍋飯」應鬆綁 台大校長陳文章：否則難有世界級大學

國立台灣大學2028年將迎來百年校慶，校長陳文章近期說明包括設立百歲基金，拔萃講座結合玉山學者等育才攬才計畫，近日接受本報專訪時也提出政策期望，他表示，政府力推前瞻基礎建設，希望也能用於提升大專校院設施；再者，大學人事聘任、薪資等機制應再鬆綁，否則所有大學一同吃大鍋飯，難有世界級頂大。

台大校長陳文章受訪時直言，政府對高等教育教授薪資、主管加給等，方方面面限制仍太多。他舉例，大學校長領有3萬7000元主管加給，系主任、院主管等各有加給數額，實際狀況卻是，部分大系有一千多名學生，主管加給卻和一百多人的小系雷同，而學生多狀況也複雜，導致不少教授當了一任主管獲得資歷就離開了。

陳文章也建議，國外的大學系主任甚至可以給予教授加薪，主管加級、教授薪資等政府可以擬定最低標準即可，其他讓學校自己想辦法，一口價訂死學校很難伸展，希望有一任政府能參考執行，「否則吃大鍋飯，不會有世界頂大。」

陳文章也舉例，國內大專校院人事聘任亦不夠彈性，通常在國外參訪，海外不少學校校長、高階行政主管，看到有潛力的年輕學者都能直接給予offer、談聘任，但台灣的大學師資聘任都須經過公開甄選、三級三審。

「看到好的人才我沒辦法開口。」陳文章談到，僵硬的聘任機制也導致台灣的研究較難提升競爭力，也建議政府應該提供彈性聘任名額，供學校善用。

另外，陳文章也指出，近年如企業等會捐予大學建物，但維護費都要學校自籌，形同「隨人顧性命」，近年就有國外學者訪台，訝異台灣多數大學系館都過於陳舊，且近年大學學費凍漲，既然前瞻基礎建設可規劃鐵路等造橋鋪路建設，「那試想能不能包含大學？」大學沒有要蓋豪宅，但至少要能維護、美觀整齊。