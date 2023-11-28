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興大團隊研發晶片「一滴血可檢測病毒」 研究登國際頂尖期刊
中興大學生醫工程研究所特聘教授張健忠等研究團隊研發晶片，因為增強訊號，只要運用一滴血，可成功檢測COVID-19病毒、抗體與抗原，研究獲物理領域界排名世界第一的頂級期刊「應用物理評論」（Applied Physics Reviews），同時獲選為特色論文。
張健忠與機械系特聘教授王國禎帶領團隊，研發具三維電漿熱點(3D-PHS)之訊號增強晶片，晶片可提供豐富的3D熱點以及均勻的表面電漿共振，並增強拉曼光譜萬倍以上訊號，讓檢測更快速辨識「分子指紋」，並透過AI技術將「分子指紋」轉換成條碼，等於讓每個分子有了身分證，建立數據資料庫有助快速判讀。
「目前只要一滴血的血清，即可以得到抗體蛋白分子的指紋」。張健忠表示，運用在生物醫學檢測時，這種特殊構造的晶片，因為訊號加強，不管病毒如何變異，都不用等抗體研發出來就可做檢測工作，且僅須極小的用量，即可收集抗原或抗體蛋白的光譜數據，判斷病毒、抗體、抗原。
中興大學表示，該晶片除了運用在生醫檢測，也應用於農藥檢測及蘭花細菌等農業病毒檢測，相關成果得到國家新創獎，也榮獲今年未來科技獎殊榮。此晶片發明已獲得台灣專利、美國專利申請中。
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