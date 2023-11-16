全台最美大學在哪？ 他點名這一所：不少偶像劇都來拍

台灣每所大學都有其特色，不論是軟硬體教學設備、校園環境景觀等，都有足以代表該所學校的特點。有網友就在PTT發文讚美中央大學校內優美，連偶像劇都來拍攝，讓他好奇想問「中央大學是不是國內最美的學校之一？」貼文引起眾人熱議。

原PO表示自己是中央大學資工系畢業的校友，「當初那分數都能上清大機械了」，他稱讚中央大學校內到處綠草如茵，還有百花川、中大湖，就連圖書館也是美麗又宏偉，吸引不少偶像劇來中央大學取景拍攝，也讓他不禁想問「中央大學校園是不是全台最美的校園之一呢？」

貼文讓不少人對於中央大學環境相當認同，「很美但好冷」、「確實，中大真的不錯」、「中大校園還不錯，松樹很多很清幽」、「偶像劇大學，地理位置不遠方便取景」、「是真的滿漂亮的，當初校際盃第一次到中央有驚豔到，雖然都有湖，人家的就比醉月湖美」、「中央真的美，尤其夕陽」。

但也有網友推薦其他學校，「中山有山有海比較強吧」、「東海：我連古裝劇都可以」、「東華也不差，之前警衛室還有提供東華觀光導覽地圖」、「東華才是吧，光空氣和高山就贏西部了」、「台大才是吧」。