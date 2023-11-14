72歲博士前校長去讀中文系圓夢 大葉大學新校長今走馬上任

大葉大學今（14日）舉行第十二任校長交接典禮，新任校長方文昌在大葉董事長韓繼綏監交下，從代理校長施英隆手中接下印信，大葉大學校友總會理事長曾翠緣等人期許方文昌發揮資訊科技專長，帶領學校突破少子化招生困境。

大葉前校長顏鴻森72歲，分別擁有美國肯塔基大學和普渡大學的機械工程碩、博士學位，曾自2021年8月5日代理大葉校長，2022年6月至11月出任第十一任校長，為了追求年少夢想，毅然辭去校長一職，到東海大學中文系攻讀中文學士位學，遺缺由講座教授施英隆代理，今天交棒給方文昌。

62歲方文昌是美國西北大學電腦科學博士，研究領域為資訊管理、電子商務、行銷管理，曾任台北大學商學院院長及曾獲頒管理科學學會呂鳳章先生紀念獎、崇越論文大賞指導教授獎等殊榮。

方文昌肩負少子化浪潮下的招生難題，他今天表示，大葉大學創校以來秉持德國師徒制精神辦學，引領學生培養專業和透過產學計畫累積實務經驗，學校還提供跨領域課程與多元學習場域來強化學生就業競爭力，有助於學校招生，突破少子化浪潮下的困境。

大葉董事長韓繼綏說，感謝卸任代理校長施英隆和全體教職員工，兢兢業業堅持辦學品質，感謝新校長方文昌承擔重任，期盼在新任校長的領航下，永續經營創校34年的大葉大學，再創新猷。

大葉榮獲2022世界綠色大學評比全台私立綜合大學第一名，榮登「遠見雜誌」2023全國最佳人文社科私立大學第十四名。校友總會理事長曾翠緣指出畢業校友超過6萬名，遍布海內外及各行各業，期望大葉大學持續深耕教育百年大業，在新校長方文昌帶領下培育更多優秀人才。