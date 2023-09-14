富旺國際捐200萬元 助東海大學深化ESG教育

全球永續浪潮，淨零碳排成企業發展目標，長期重視永續發展的東海大學，今日獲富旺國際捐贈200萬永續教育經費，全面助力東海深化永續ESG教育外，未來也結合產學能量，共同打造未來企業永續菁英人才。

富旺國際今日舉辦「捐贈儀式」，由富旺國際董事長、台中磐石會長林正雄捐贈東海大學200萬元，助力東海拓展ESG旗艦校園計畫，培育未來企業所需的永續菁英人才。

東海大學校長張國恩說，感謝校友林正雄的慷慨捐贈，未來東海透過這個捐款，深化東海的ESG教育，規劃、辦理各項活動競賽，讓學子了解永續ESG重要性，從下而上推動全民減碳行動。

張國恩表示，隨著國際淨零意識抬頭，東海大學2022年即成立永續發展辦公室，除校內規劃跨領域永續課程、更與證基會合作導入AI ESG雙核心，而因應各企業需求，東海也客製化課程培育專業人才，將ESG導入營運管理，促使企業達到減碳量化目標。

富旺國際董事長林正雄說，這筆捐贈東海大學的經費將成為一顆種子，也作為東海永續發展的基礎，未來他們每年會持續捐贈成為富旺永續基金，其中提撥4%作為獎學金或相關研究經費，他期待志同道合的夥伴加入，讓這份希望成長茁壯。

林正雄強調，在ESG倡議階段，磐石會會員的企業早已超前布局ESG策略，去年更已與東海大學、證基會三方簽署合作備忘錄，藉由產官學合作打造零碳社會；而台中市不動產建築開發公會也已委由東海大學規劃相關課程，協助會員了解ESG重要性及如何應對未來經濟趨勢，未來他們將朝整合產官學資源力量，共同推動ESG永續發展。