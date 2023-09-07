教部五年再砸52億盼國際生留台工作 4類新型專班規畫曝

為擴大吸引優秀國際生來台就讀，並鼓勵國際生留台工作，教育部今天宣布「促進國際生來台及留台實施計畫」，預計五年內投入52億元、設置10個海外基地，擴充既有招生量能，預計較既有計畫再多招生1萬8000名新生，且開設四大類新型，專班鎖定大學在學生及專科畢業生，預計至2030年可招收國際生累計逾32萬人、預計留用人數累計可逾21萬人。

除了新南向產學合作國際專班、重點產業領域重點產業系所，以及國際專修部，教育部擬再鬆綁招生制度，鼓勵大學招收僑外生，加強招生力道，因此向行政院提出「促進國際生來台暨留台實施計畫」。將於歐美國家與新南向國家設置海外基地，由國內大學校院及企業共同推動新型專班擴大海外招生，並由國發基金提供「產學獎助金」與企業提供「生活/實習津貼」的鼓勵措施，吸引優秀國際生來台就讀與留台工作。

教育部技職司長楊玉惠表示，該計畫所稱國際生包含港澳僑生，以及全球各地學生，但不包含中國大陸學生。該計畫將籌組「國家重點領域國際合作聯盟」、「國際產學教育合作聯盟」。

「國家重點領域國際合作聯盟」以設有國家重點領域研究學院的大學為主，鎖定美國及中東歐國家為合作對象，並以人才交流、實驗室學術合作為主；「國際產學教育合作聯盟」以在新南向國家已具有穩固連結且具豐富招生經驗，已取得合作廠商開班需求並提供每月至少1萬元學校，鎖定越南、菲律賓、印尼等新南向國家，以招募國際生來台就讀、留台工作為主。

楊玉惠說明，二大聯盟將設置海外基地，該基地將提供華語先修、國際合作交流與新型專班招生的功能。其中華語先修課程，將有助於國際生來台就讀學位之前，先修習華語課程，並具備有華語基礎後再來台就讀，預計113年將成立7個海外基地，至114年預計共成立10個海外基地。

另外，大學與技專校院開設新型專班，可以開辦學士雙聯專班、2年制學士專班、2年制學士後專班及2年制碩、博士班，並以STEM（科學、技術、工程、數學）、金融及半導體相關領域為優先，大學將與企業共同赴海外基地甄選當地優秀學生，並由學校與企業共同規畫客製化課程；新型專班學生，將獲國發基金提供最多2年「產學獎助金」與企業提供「生活/實習津貼」，並需於畢業後至少留台工作2年，滿足企業人才需求。

楊玉惠表示，第一階段（113年114年）會優先在印尼、越南、菲律賓三地點設立海外基地，以往是學校單打獨鬥，未來會透過基地把大家招募起來，也會帶合作企業一起去，讓學生了解未來留在台灣的工作、公司屬性、職涯發展遠景，打一場「國家團體戰」。

如何把關國際生來台就學權益？楊玉惠說明，學生來台在學至多二年，「這二年會是在學校，不會去打工」，尤其每個月由企業提供至少一萬元生活津貼，政府也支應一次性機票及行政費用，且第一年學雜費全免、第二年擇優補助，就是希望透過獎金誘因，讓學生好好學習。

不過該計畫要求學生畢業後，應留台工作二年，若不留台，則需繳回獎助金。楊玉惠表示，後續會再訂定細節規範，包含學生遭逢重大變故或個人健康因素，導致他無法履約的「免責例外條款」。但她認為，以台灣目前薪資條件，尤其STEM、金融及半導體領域薪資都非常好，「對東南亞國家學生相當有誘因」。