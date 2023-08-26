鼓勵年輕學子讀哲學 林百里：人類需要電腦也需要文化

國立台灣大學校友會文化基金會今天（8/26）舉行第六場2023高等教育改革論壇，邀請廣達集團董事長林百里、宏碁集團創辦人施振榮以產業角度，回應高等教育議題。林百里也指出，台灣的文化底蘊不夠，未來的人類除了需要電腦還需要文化，鼓勵年輕學子多讀哲學。

林百里於演講時表示，當年於美國麻省理工學院求學，深知未來任何人、任何時間、任何地方都需要氧氣和電腦，「我當時覺得我前途無量了。」於是2004年開啟了AI夢。

林百里於會後提問時也表示，台灣的文化不夠、沒什麼好驕傲的，國內的文化水準應該再提升到另一個高度。因此台大需要美術館，甚至還需要一間表演廳讓學生揮灑，「你以為這是藝術大學的事嗎，NO！」

林百里指出，當年在麻省理工讀書，深覺未來需要氧氣和電腦，其實應該改寫為未來需要「文化」與「電腦」，在於科技只是文明的一項工具，但人類的精神還是寄寓於文化中，因此也鼓勵學生多讀哲學，培養文化與思考。