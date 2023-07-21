台師大發現關鍵基因 破解C型肝炎到罹癌三部曲機制

國立台灣師範大學生命科學專業學院助理教授王麗婷，與高雄醫學大學醫學研究所教授許世賢組成研究團隊，團隊發現Ｃ型肝炎病毒核心蛋白會經由調控箱型基因ISX（Intestine-specific homeobox）促進一系列的代謝失調，進而導致肝纖維化甚至癌症。團隊期盼未來能透過尋找藥物分子抑制ISX的表現、阻礙機轉，達成標靶治療。

根據世界衛生組織（WHO）估計，全球超過7000萬人感染C型肝炎，每年約有40萬人死於C肝相關疾病。且過去研究顯示，C型肝炎病毒感染者中70至90%會成為慢性C型病毒肝炎患者，後續約有2成演變成肝硬化。

儘管現階段C肝可經由抗病毒藥物治療，治癒率雖高達95%，仍有3至5%C型肝炎病患未來仍會罹患肝癌，也是一般民眾熟知的肝炎、肝硬化、肝癌三部曲。

台師大和高醫大團隊耗費三年時間，於C型肝炎核心蛋白基因轉殖小鼠模型中，利用高脂肪飲食（HFD）誘導的疾病模型中發現基因轉殖鼠的體重高於一般小鼠。

台師大指出，基因轉殖鼠的丙胺酸轉胺酶(GPT)、三酸甘油酯(TG)，在餵食高脂肪飲食6個月後，皆顯著高於一般小鼠，且產生胰島素阻抗（Insulin Resistance）反應。經組織切片染色則觀察到，轉殖鼠餵食高脂飲食後，可以促進慢性肝炎、纖維化及代謝異常發生，並進一步發現HCV核心蛋白是經由調控ISX表現，增強了代謝紊亂和免疫抑制，最後導致肝癌。

台師大表示，進一步分析232位C型肝炎感染的肝癌病患，發現當患者感染C型肝炎後，可能促使ISX表現增加，造成身體一系列代謝和免疫失調，導致肝臟纖維化和肝癌發生，也揭示ISX正是調控一系列進程的重要關聯基因。

對此，研究團隊期盼，未來能透過藥物抑制ISX的表現或功能，達到標靶治療有效的方式。此研究成果近期已刊登在國際知名期刊「先進科學（Advanced science）」。