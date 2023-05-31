頂大工學院轉系申請比率逾二成 盼轉電機、資工者眾

輝達執行長黃仁勳帶起人工智慧AI熱潮，也讓相關領域變得炙手可熱。各大專校院近期陸續公告111學年科系轉入、轉出統計，其中成大、陽明交大、台大等校，工學院部分科系升大二時，申請轉系學生多達二、三成，其中多半是想進入電機、光電甚至資工等電資領域科系。陽明交大教務長陳永昇直言，近年來資通訊發展蓬勃，學系若想留住學生多要融入科技元素、跟得上時代。

各校近日陸續公告本學年學生轉系數據，除了傳統上人文社科院轉系學生數較多外，台大數據指出，校內工學院機械系升大二學生申請轉出的比率達22.5%，工科海洋系亦達24.4%；成大亦統計，工學院機械系也有逾20位學生申請轉出，其中水利系欲轉系比率則近30%。

台大註冊組組長李宏森表示，機械系近年轉系比率略增，也有學生選擇休學重考，但無論管道，多是想角逐社會評價更好、出路更優的科系，大部分工學院轉系者多盼轉至資工系、電機系，也有少部分學生轉至管理學院。

李宏森談到，學生轉系多和國家發展、產業趨勢相關，近年台大不只轉系條件均從寬，轉系名額原先設定為該系在學人數二成，近年已放寬為三成，有能力者均可追隨其志向，但學系也會考量設備以及生師比等因素，不見得都會將轉系名額招滿。

陽明交大亦統計，工學院部分科系學生仍想轉至電機學院，教務長陳永昇表示，資工系受就業趨勢影響最熱門，每年新生滿招外，依規定仍配有少數名額可開放校內學生轉系。學校尊重學生意願，又近年資通訊發展蓬勃，學校也建議，學系若想留住學生多要融入科技元素、跟得上時代。

大學近年除放寬輔系、轉系管道外，也配有愈來愈多彈性方案，即便轉系未果也能盡量修讀理想的領域。陳永昇談到，陽明交大也擬推出自主學習學位學程，學生大二時可自主修讀有興趣的科系，當學分達門檻即可申請轉至學程，畢業時可取得學位學程證書，並註明自主學習領域，最快113學年可上路。

成大教務長沈聖智則表示，轉系背後多是學生盼符合社會的期待，因此仍有工學院學生盼轉入電資學院，但工學院如材料系、化工系也是學生轉入的熱門科系，且近年國家重點領域雖側重人工智慧、半導體，但仍是奠基於基礎產業，國內教育應更側重基礎學科發展。