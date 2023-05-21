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禁「LGBTQ與狗」台大生歧視言論惹議 同志團體：遺憾
台大再傳出學生歧視爭議，引起譁然。台灣同志諮詢熱線協會說，很遺憾，30年前台北市麗水街曾發生某餐廳在門口寫「同性戀與狗禁止入內消費」，30年後，這樣的歧視言論仍然存在。
國立台灣大學經濟系學生會正舉行正副會長選舉，但其中一組人選提出政見，內容包括「LGBTQ與狗不得在會中辦打傳說對決」、「原住民、僑生、體育生入學名額減少」、「A罩杯以下女生國防必修2學分」、「女生微積分強制穿高中制服上課」、「加設刷卡權限，BMI 20以上禁止搭乘電梯」、「舞會處男禁止報名，處女強制參加」、「禁止系上同學與職業軍人交往」等16項，引發議論。
「台灣同志諮詢熱線協會」臉書粉專表示，協會今早舉辦第二場跨性別運動培力工作坊，在進行活動說明時，協會社工就拿台大經濟系學生會長候選人的政見，來說明為何我們需要讓更多人認識跨性別、為何我們要繼續推動多元件別平權，「因為歧視就是如此赤裸裸的呈現」。
台灣同志諮詢熱線協會說，很遺憾，30年前台北市麗水街曾發生某餐廳在門口寫「同性戀與狗禁止入內消費」，30年後，這樣的歧視言論仍然存在。期待台灣對於人權、多元、平等能有更多理解與學習。
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