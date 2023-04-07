快訊

影／台中受刑人脫逃畫面曝！前妻載到監獄門口 他竄入草叢溜掉

推特沒了「柴犬狗來富」助威！換回藍鳥Logo 馬斯克愛的「狗狗幣」跌慘了

提早學注音贏了嗎？解決小一生家長焦慮 教授點出2關鍵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中原大學生志工抵烏干達助解決「月經貧窮」號召你我縫布衛生棉

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
中原國貿二呂姿羚至烏干達貧民窟教導小媽媽縫製布衛生棉。圖／中原大學提供
中原國貿二呂姿羚至烏干達貧民窟教導小媽媽縫製布衛生棉。圖／中原大學提供

中原大學與愛女孩國際關懷協會合作，在今年2月前往非洲烏干達做2周的海外服務學習計畫，幫助當地婦女解決「月經貧窮」問題，及利用資訊培力援助組織縮短知識落差。校方發起「非」你不可，烏干達支援行動你認購我行動，邀請社會大眾響應認購布衛生棉，並於4月24日一起縫製布衛生棉，將認購的善意化為實質的力量。

中原大學非洲烏干達海外志工隊由5位學生組成，幫助在地組織數位服務，並協助愛女孩國際關懷協會在烏干達貧民窟舉辦「布衛生棉推廣工作坊」，教導縫製布衛生棉並宣導重複使用的觀念，也在當地小學舉辦百人團康活動。

回國後這群學生舉辦成果發表會，團隊用情境行動劇展現服務過程的跨文化合作與體悟，並讓與會學生親手縫製布衛生棉，將心意與祝福傳送到烏干達每位婦女的手中。

中原國際經營與貿易學系2年級呂姿羚說，當地物資缺乏，許多家庭無法擁有足夠的生理用品，對生活造成長期負面影響。印象最為深刻是在貧民窟舉辦的布衛生棉製作，看著小媽媽背著嬰兒努力學習縫製的樣子，提醒她珍惜任何學習的機會。

財務金融學系4年級蔡婕依表示，在當地用水需徒步取水，每天來回至少3趟才能滿足1天的用水量，讓她體會水資源得來之不易。

愛女孩國際關懷協會理事長劉兆雯表示，協會從關懷「月經貧窮」出發，透過改善衛生條件、提升基礎建設、提供職業培訓支持最低開發國家地區的婦女，確保女性的經期健康與捍衛受教權。服務這段時間看見中原學生努力不懈的學習態度，為調整教案日以繼夜付出，給予肯定及讚賞。

中原大學學務長陳冠宇表示，校方長期推動海外服務學習行動已邁入第15年，服務足跡遍佈柬埔寨、緬甸、泰國、菲律賓、印尼及薩爾瓦多等世界各地，具體落實世界公民責任。

中原大學參訪愛女孩國際關懷協會在地職訓中心並與學員合照。圖／中原大學提供
中原大學參訪愛女孩國際關懷協會在地職訓中心並與學員合照。圖／中原大學提供
中原大學烏干達海外志工隊幫助在地組織數位服務。圖／中原大學提供
中原大學烏干達海外志工隊幫助在地組織數位服務。圖／中原大學提供
中原大學前進非洲烏干達海外服務，也在當地小學舉辦百人團康活動。圖／中原大學提供
中原大學前進非洲烏干達海外服務，也在當地小學舉辦百人團康活動。圖／中原大學提供

衛生棉 烏干達 中原大學

延伸閱讀

中華大學63歲阿公級大學生 戴義祥苦讀甄試考上碩士班

1天8景點、睡3小時…特種兵式旅遊 大學生新風潮

是否支持女性衛生棉免消費稅？ 網議論：性別專屬的額外開銷

大學生字跡被笑「像小孩子寫的」 網熱議：看得懂但很醜

相關新聞

中華大學63歲阿公級大學生 戴義祥苦讀甄試考上碩士班

新竹市中華大學觀光學院餐旅管理學系大四生戴義祥已經63歲，4年前為了彌補年少時沒能升學的缺憾來念大學，即便頭髮花白仍靠著...

中原大學生志工抵烏干達助解決「月經貧窮」號召你我縫布衛生棉

中原大學與愛女孩國際關懷協會合作，在今年2月前往非洲烏干達做2周的海外服務學習計畫，幫助當地婦女解決「月經貧窮」問題，及...

亞大263門課 融入ChatGPT

面對人工智慧浪潮，亞洲大學將ChatGPT、生成式ＡＩ融入全校教學。校長蔡進發表示，本學期將有二六三門課，將ChatGP...

大葉大學運用AI 攜手企業開發水果採摘機器人 國際發光

彰化縣大葉大學電機工程系教授黃登淵、資訊管理系教授陳郁文與校友、宏新科自動控制公司課長許景貿產學合作，開發水果採摘機器人...

昔同窗棄醫牙讀台大「這系」 十年後現況掀熱議：沒一個後悔

醫學系、牙醫系、電資相關科系夯，分數門檻高，是不少學子心目中的理想志願。一名網友在Dcard分享，昔日就有幾名同窗雖有機會讀醫牙，最後卻隨心之所向，改念台大電機系...

台科大、華夏科大併校案 最快月底提報合併計畫書

國立台灣科技大學與華夏科大近期兩校展開整併，雙方今天證實，預計四月底將整併計畫書提報教育部。華夏科大則預計最快五月底停招...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦