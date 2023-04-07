中原大學生志工抵烏干達助解決「月經貧窮」號召你我縫布衛生棉

中原大學與愛女孩國際關懷協會合作，在今年2月前往非洲烏干達做2周的海外服務學習計畫，幫助當地婦女解決「月經貧窮」問題，及利用資訊培力援助組織縮短知識落差。校方發起「非」你不可，烏干達支援行動你認購我行動，邀請社會大眾響應認購布衛生棉，並於4月24日一起縫製布衛生棉，將認購的善意化為實質的力量。

中原大學非洲烏干達海外志工隊由5位學生組成，幫助在地組織數位服務，並協助愛女孩國際關懷協會在烏干達貧民窟舉辦「布衛生棉推廣工作坊」，教導縫製布衛生棉並宣導重複使用的觀念，也在當地小學舉辦百人團康活動。

回國後這群學生舉辦成果發表會，團隊用情境行動劇展現服務過程的跨文化合作與體悟，並讓與會學生親手縫製布衛生棉，將心意與祝福傳送到烏干達每位婦女的手中。

中原國際經營與貿易學系2年級呂姿羚說，當地物資缺乏，許多家庭無法擁有足夠的生理用品，對生活造成長期負面影響。印象最為深刻是在貧民窟舉辦的布衛生棉製作，看著小媽媽背著嬰兒努力學習縫製的樣子，提醒她珍惜任何學習的機會。

財務金融學系4年級蔡婕依表示，在當地用水需徒步取水，每天來回至少3趟才能滿足1天的用水量，讓她體會水資源得來之不易。

愛女孩國際關懷協會理事長劉兆雯表示，協會從關懷「月經貧窮」出發，透過改善衛生條件、提升基礎建設、提供職業培訓支持最低開發國家地區的婦女，確保女性的經期健康與捍衛受教權。服務這段時間看見中原學生努力不懈的學習態度，為調整教案日以繼夜付出，給予肯定及讚賞。