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大葉大學實驗這款蝦紅素 製造美粧商品問市

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
大葉大學育成中心主任吳建一（左）指導學生做實驗。圖／大葉提供
大葉大學育成中心主任吳建一（左）指導學生做實驗。圖／大葉提供

大葉大學創新育成中心與民間公司產學合作，開發有蝦紅素成分的美妝保養品，有趣的是蝦紅素來源不是蝦子，更不是福壽螺，竟是益生型酵母菌。

大葉大學這項產學計畫獲國科會補助，成立「美粧品技術升級輔導及產業推動平台：健康美麗一條龍產學聯盟」，協助產業開發新技術與新商品。

創新育成中心主任、藥用植物與食品保健學系教授吳建一今天表示，自由基是生理代謝過程產生的高反應性物質，現代人生活繁忙加上壓力與環境汙染等問題，都可能導致身體出現自由基，造成皮膚老化或是免疫力下降，蝦紅素實驗有抗氧化活性，可清除自由基。

參與產學計畫的藥用植物與食品保健學系碩士生楊承諭說，剛開始萃取時的濃度不如預期，結晶純度也不夠，經過反覆測試和調整方法，終於找到最適製程，很開心可以協助廠商開發新的美粧品原料開拓藍海市場。

大葉大學產學合作廠商全瑩生技公司的執行長張瑞仁指出，蝦紅素來自益生型酵母菌，全瑩參與大葉健康美麗一條龍產學聯盟，在創新育成中心主任吳建一帶領研究生的協助下，萃取高純度的蝦紅素當美粧原料，全瑩將運用關鍵技術開發兩款美妝保養品。

大葉大學 主任 蝦子

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