快訊

他嘆用載具對發票更難中 網友揭關鍵原因：中獎率越來越低

蕭敬騰投資飲料店快倒光 7家店網上狀態皆「已歇業」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「大學的脊梁」盜版檔案LINE瘋傳 管中閔：有心人刻意變造

聯合報／ 記者趙宥寧陳宛茜／台北即時報導
台大前校長管中閔（右）與作家楊渡（左）一同撰寫出版新書「大學的脊梁：台大校長遴選事件與管中閔心情記事」。本報資料照片
台大前校長管中閔（右）與作家楊渡（左）一同撰寫出版新書「大學的脊梁：台大校長遴選事件與管中閔心情記事」。本報資料照片

作家楊渡和台大前校長管中閔合寫「大學的脊梁：台大校長遴選事件與管中閔心情記事」，記錄2018年台大校長遴選事件過程。傳出LINE群組瘋傳該書PDF檔。管中閔在臉書呼籲網友制止盜版檔案轉傳。

楊渡在臉書表示，他一早醒來打開手機，發現LINE各群組都在轉傳「大學的脊梁」一書的PDF檔，免費下載。他想出言制止流傳，但完全來不及了。一旦廣傳，也無從追查了。

楊渡說，誇張的是，在好幾個群同時看到，不少是文化知識界的老朋友。「作為作者，都收到好幾次，我不知該哭還是該笑了」。哭的是，正版完全被盗，變成網上免費下載。寫了一年半的書，花了全部心血的書，辛勤的勞作，變無償白做工。苦笑的是，好吧，當做它有更大的社會影響力，遍地開花了。

楊渡說，有朋友認為，大約是某方面覺得此書銷路好，會讓國家機器的有關單位沒面子，所以暗中搞你們，讓你們的書賣不下去。他只好說，「讓我們都挺直脊梁，做個正直的人，支持大學的脊梁正版書，以示對正直精神的支持，跟他們繼續對抗吧！讓我們，挺管爺，挺大學的脊梁，一起挺下去吧！」

管中閔說，出版公司已經查閱比對，發現盜版與正版電子書有許多差異，顯然是有心人刻意變造。支持「大學的脊梁」，就請從協助禁止盜版散播開始。

台大前校長管中閔（右）與作家楊渡（左）一同撰寫出版新書「大學的脊梁：台大校長遴選事件與管中閔心情記事」。本報資料照片
台大前校長管中閔（右）與作家楊渡（左）一同撰寫出版新書「大學的脊梁：台大校長遴選事件與管中閔心情記事」。本報資料照片

管中閔 台大 校長遴選

延伸閱讀

卡管案說「不死也半條命」 柯建銘遭列恐嚇案被告

「卡管風暴」應給管中閔轉型正義？ 潘文忠：已著手一件事

管中閔出書批監察院「卡管」 監委千字文反擊：悖離事實

管中閔發表卡管新書 「搞我的人、我永遠不會忘掉！」

相關新聞

竹科助攻 新竹所得差距擴大 清大成立合作社助在地永續

受到科學園區影響，新竹的經濟水平越來越高，城鄉與所得的差距逐步擴大，長期在新竹縣橫山深耕的清大團隊，宣布成立城鄉永續生活...

「大學的脊梁」盜版檔案LINE瘋傳 管中閔：有心人刻意變造

作家楊渡和台大前校長管中閔合寫「大學的脊梁：台大校長遴選事件與管中閔心情記事」，記錄2018年台大校長遴選事件過程。傳出...

教授逃難潮／私校師難轉職跟招生績效有關？校長揭2關鍵因素

私校教師若感受到學校已搖搖欲墜，大多會選擇「跳船逃生」。一名從私立科大「逃」到國立專科的教授直言，學校雖然還沒倒，但年終獎金都沒了，很多同事都選擇離開，公校較無招生壓力，能被挖角過去更是夢寐以求；但有校長分析，兩個關鍵因素造成私校老師轉職困難。 從南部私立科大「逃命」到國立專科學校的Jack（化名）回顧一年前跳槽的經歷，他說，在原本的學校最後2年間都沒有領到年終獎金，感受學校經營岌岌可危、於是積極開始丟履歷，今年總算在新任職的學校又領到年終了...

解密大學排名／專訪台大校長陳文章：排名妨害大學追求長遠目標

全球高教排名是許多人申請學校時的選擇依據，也是國際認識台灣各大學的重要參考。但台灣第一學府台大2022年在各排名系統名次皆滑落，引發關注。去年台大在《泰晤士高等教育》（Times Higher Education，THE）的排名從113名跌至187名，創下最大跌幅紀錄；在英國高等教育調查公司Quacquarelli Symonds（QS）系統，台大雖然仍是全台唯一入選前百大的學校，排名卻從2021年第68名，掉到2022年第77名。

朝陽科大校慶 斥資千萬空中巴士模擬駕駛機首亮相

「歡迎搭乘朝陽科技大學A320客機！」朝陽科大今天歡慶29周年校慶，校方斥資千萬從美國引進，結合航務作業教學的空中巴士A...

中央大學校長引IC設計經驗 認AI不會取代人類

ChatGPT等生成式AI（人工智慧）的發展，掀起一波熱潮，中央大學校長周景揚今天以IC設計發展經驗為例，認為AI不會取...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦