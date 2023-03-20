心理健康假、性別友善宿舍... 這些提案全來自學生代表

大學法擬提高學生代表參與校務會議比例，卻遭大學校長串連反對，對學校的中長程發展了解較不足，恐使校務推動受到影響。不過學生代表指出，各校學生代表積極在校務會議中提出諸多優秀提案，例如心理健康假、性別友善宿舍，由此證明，提升學生比例，才能讓校務會議決策更全面，也能兼顧學生角度的政策。

為建構友善校園，在台師大性別平等教育委員會及學生團體推動下，自2020年8月起率國內大學先例，設置性別友善住宿樓層，試辦「男女同層、不同房」的宿舍模式。

台師大總務長米泓生當時接受本報專訪時表示，起初是學生提出友善宿舍的住宿需求，後經學校行政團隊規畫，進行半年宣導、溝通，目前的友善樓層推動做法屬於「保守型」，學生反映也不錯。

住在性別友善宿舍的台師大物理所碩二陳同學表示，起初沒抽到男宿，而填上了性別友善宿舍，住宿品質就好比住公寓，隔壁鄰居是男生、女生都無妨，一切都非常自然。

此外，近來大學生心理輔導議題備受重視，各界陸續提出「心理健康假」構想，正視學生的「心情感冒」。例如中山大學學生去年10月在學務會議中提案，希望推動心理不適假，正視學生的「心情感冒」，獲在場代表一致認同通過。

台師大學生會去年也提出此構想，台師大校方正著手討論心理健康假。東華大學學生會則在校內辦理「心理假」等學生權益座談，先前也有向校內學生調查對心理假的看法，希望把「心理假」假別能放入學生請假系統。

台灣大學曾發生多起學生不幸事件，校方除增聘專輔人力，也成立學輔中心。台大學生會當時也提出「學習調整制度（校園生活支持方案）」構想，若學生遇到生活適應、學習議題、情緒困擾等，都可以到學輔室晤談，學輔專員會先了解學生需求，擬定初步的輔導措施，並透過橫向溝通，連結校內資源。