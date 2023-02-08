清大首創國內X-Class「衝堂選課」 同時段可修兩門課

大學推動跨域多元學習，國立清華大學今天（2/8）召開記者會，並提出X-Class衝堂選課、T分數、微學分課程三項措施，讓學生同一時段可容納兩門想修讀的課程，依據課程難易度將分數標準化等措施，盼四年內將跨域學習比率由現行的25%提升至80%。

清大今於台北召開記者會，校長高為元表示，學習不應侷限在教室上課、考試，根據研究，課內學習大約僅占總體學習15%，另外85%則來自於研究、實習和社團打工等，且近一半職業將於未來20年內消失，學一項技能使用一輩子的時代恐不復見。

清大教務長巫勇賢表示，因應時代趨勢，清大推出三大學習方案鬆綁選課、學分採計和成績計算框架，鼓勵彈性、跨域學習。學校推出X-Class，若校內教師課程已具備完整非同步方案，即可設定為X-Class衝堂選課，修讀X-Class課程可使用衝堂時間從事跨領域活動，之後再利用課堂外時間線上學習即可，不必實體出席。

巫勇賢指出，選課系統亦會出現X-Class標記，即代表該門課提供非同步線上教學，允許學生衝堂選課。X-Class也提供課後助教時間補強，學生可無需受空間和時間限制。

清大核工所碩士生陳聿邦表示，就讀學士班時就曾遇到衝堂困擾，後來發現美國哈佛、普林斯頓等大學都有提供衝堂選課機制，和朋友討論後決定和教務處共同提案。清大學生議會議長王致凱也說，若因時段重疊無法選課容易打壞學習規畫，上次已在台聯大學生會議上分享清大做法，希望可以成為高教彈性選課的典範。

再者，巫勇賢也說，學校也提供採用全班得分分布的標準差平均值來計算「T分數」。過去學生可能忌憚挑戰生硬的課程，憂心成績不佳、影響獎學金或申請研究所，但如某一學生修讀一門硬課，班上大多同學不及格，該生拿到70分，換算成T分數後反而是相對高分；若另一名學生修讀「甜課」，班上學生多拿90分，但該生只拿70分，換算成T分數後則會是相對低分。

巫勇賢說明，目前校內已有56%的學系採用T分數評分書卷獎，客觀呈現學生成績狀態，盼突打破學生以甜課、硬課來選讀的思維，鼓勵修讀真正想學習的課程，但分數選擇上，學生仍可採用GPA呈現分數排名。